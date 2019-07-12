譚新強﹕社會撕裂修復前 毋須急於重修立法會

但明顯反對修例的人士一直不願意收貨，這爭拗拖延至今，已引發多次巨型遊行示威，包括幾乎肯定是中國五千年歷史以來最大型的6月16日遊行！更不幸的是，一如所料，示威行動愈來愈激烈，包括7月1日的毀壞立法會事件，亦有零星暴力事件。老實講，無論示威者或是警方，直到這一刻，兩邊使用的暴力，對比全球很多其他地方的類似事件，譬如美國、法國，或者泰國，已算相信克制，值得一讚。

社運如流感病毒 難保不會突然惡化

但當然這種大規模社運，有如流感病毒，無法擔保不會出現「基因突變」，情况急速惡化。到現時為止，已出現最少4宗最可惜的自殺事件（傳媒有共識不再詳細報道、不渲染，值得一讚）。在這裏必須呼籲大家保持冷靜，無論事情看似有多大，修例不撤回、DSE零分、感覺前路茫茫，都總有解決方法。

更要小心的「輕生者」，既然已感到絕望，連自己的生命都不愛惜，會否一定尊重其他人的生命、尤其他們認為是「邪惡」的敵人？千萬要嚴防已非常可哀的自殺事件變種成為更可怕的suicide bombers（自殺式炸彈）！伊斯蘭極端分子「呃」無知教眾（主要為男性），在天堂有72個處女等着光榮犧牲的自殺式炸彈襲擊者，是個殘忍和醜陋的謊話。我更可以擔保，在「真·普選」的「天堂」裏，既沒有72位處男或女等着任何人，一年亦沒有72次全「天使」投票！

社會撕裂亦已到了一個非常悲哀，亦非常危險的地步。我在本周另一文章已頗詳細分析了世代撕裂的情形，在此不再贅述。今早又見到一條令人極不安的短片，一位「肥叔叔」，似乎因毁壞一堵「連儂牆」而跟一批年輕人起爭執，「肥叔叔」多次非常大力揮拳打其中一名年輕人的頭部，但神奇地所有年輕人真的完全沒有還手，只繼續攝影和包圍着他。這次襲擊很嚴重，重拳打頭可導致腦震盪，據悉此暴徒已被捕，絕不可姑息。

說出「撤回」二字 降溫唯一方法

現在整個社會的首要任務，正是應該修補這些世代、階級和政見等等撕裂，而這工作是必須由政府帶頭。我明白特首已多次誠意道歉，將用心聆聽巿民心聲，將努力改善民生，修補裂痕，亦承認立法失敗，且中英並重，白話文言重複申述，修例已死、"The bill is dead"、壽終正寢云云！但為何可以用特首認為更斬釘截鐵的「壽終正寢」，但就偏不可以說出看似最容易、最簡單、最實際，在法律上有意義，更應明知是唯一可以把事情降溫，真正有助修補社會撕裂的兩個字—「撤回」？

既然特首年年考第一，政府內外亦應有大批聰明的智囊，不太可能不清楚明白，如果政府繼續不理民間的任何訴求，這場風暴不會平息，更極可能愈演愈烈，這個非常鮮明的事實吧？即使因為遊行fatigue（疲倦），未來數周的集會人數有所下降，但明顯只要再出現任何預料不到的小事情或意外，例如某次警民衝突搞出人命，或者再有高官被揭發某些醜聞，甚至只需某高官再講一些帶刺激性的說話，集會人數即可隨時再次急升，行動再度變得更激烈。

示威者有不同聲音，但整體可歸納為四大訴求：

（1） 最基本的要求，仍是正式撤回修例。即使撇除撤回與法律上毫無意義的「壽終正寢」的重要區別，只算是市民的「個人喜好」吧。賣生果的人告訴你蘋果比橙更有益，但你就是想食橙，為何仍要勉強你買蘋果呢？

警方過度武力 不代表不是暴動

（2） 暴動的定性，和因此而衍生的其他訴求，包括特赦已被拘捕人士，和成立獨立調查委員會等等。 我一直認為這一點最具爭議性，社會人士意見最不一致，某程度上亦最不重要，擾亂視線，根本毋須執著。尤其在7月1日立法衝擊事件後，不管是否政府有意或無意擺下的「空城計」，社會對過去一個月發生的多場較激烈衝突事件的意見，肯定變得更分歧。

我相信部分人士這麽執著的原因有兩個。首先，他們真的認為示威者並無使用暴力，很守他們自設的「規矩」，可以拆立法會玻璃門，但買汽水仍付錢。但當然電視鏡頭拍攝到示威者猛力衝撞警方防線，擲磚和其他硬物，大舉破壞公物等行為，公平點說，幾乎就是暴動的textbook definition（教科書定義）。當然暴動也可分等級，現時的暴力程度仍未到隨意傷人和縱火，可喜可賀。示威者當然對警方使用他們認為是過度的武力更不滿意，要求成立獨立調查委員會，我也贊同，但與某幾次衝突是否暴動，完全是兩回事。

其次，似乎有些人認為「暴動」是一個非常負面的標籤，所以極度抗拒。而且如以暴動罪名入罪，刑罰將較重，可以被判監禁十年。但我認為如果示威者認為無法以較和平手段達到他們想要的目標（當然希望可以），決定採取較激烈的行動，那麼又何必執著不容許被稱為暴動呢？如不叫暴動，又應叫甚麼，非暴動的激烈行動？真的好聽啲？在其他地區，到了差不多激烈程度的社運，例如2010年的希臘反削減政府開支行動，和同年的泰國紅、黃衫衝突，似乎未見過示威者如此介意是否被標籤為暴動。至於刑罰輕重問題，俗語有云，「出得嚟行，預咗要還」，如要達到理想，是需要付出代價的。但我也希望政府能網開一面，全面特赦不太可能，但可以考慮不用已非常古老，可能已過時的暴動罪來起訴這些被捕者，改為控告毁壞公物，甚至襲警等罪名。

Head girl不踢壞學生出校 繼續在位無理

（3） 不少人仍在要求特首辭職下台。第一任特首董建華，建樹不算很多，但較尊重他建立了高官問責制，且身體力行。2003年，SARS加反對八萬五政策（現在想落未必太差），引起50萬人大遊行（現在看來小兒科），過了一年，終以腳痛為由，黯然引退。

林鄭在參選特首時，曾承諾如港人主流意見認為她不再適合做特首，她將辭職。如今，比2003年多了1至4倍的人上街，街頭鬥爭愈來愈激烈，已淪落到有法執不得的可悲田地，為何她竟然食言，仍未宣布辭職，仍要求市民再給她更多時間，再一次機會？以她紀律分明的Head-girl性格，如有學生考試零分，且在學校搞出嚴重騷亂，她會反對把這壞學生踢出校嗎？

她不可能不知道她已不再可能是part of the solution，她的繼續存在，只是part of the problem吧！上次記招她說下台也是一件不容易的事，到底她有甚麼難言之忍呢？

（4） 近日終於愈來愈多人支持我早前提出的建議，重啟政改。不少人士再度要求所謂的「真·普選」。但我早承認我是一個實際的人，上次政改失敗的主因是有關特首選舉的篩選過程。在現在社會如此撕裂的時刻，何不暫時擱下特首選舉的程序問題，先集中精力在如何把立法會選舉變得更民主的問題。可否減少或甚至取消功能組別呢？我知道有人擔心議員被DQ的問題，但我認為要符合要求的難度不算高，願意正正經經地宣誓一次的有能之士，應該仍有不少。

其實示威人士的上述訴求已非常清晰，為何特首仍然無動於中呢？我沒有答案，只可以用邏輯來猜測一下。首先到了這個階段，從林鄭近日的言論，以至身體語言，都已明顯顯示所有重要決策權，已不再在她手中，中央已為她和港府劃下一條非常明確的底線。中央也很無奈，因為事情真的不是他們搞出來的，但就要他們執手尾。從中央角度來看，又一次證明香港只會為他們添煩添亂。

重啟政改才可開始修補撕裂

似乎中央現時的決定是，第一，容許她暫停修例，准許她道歉，但絕不容許正式撤回。第二，未必會把近日事件定性為暴動，但堅拒成立獨立調查委員會，只讓既有的監警會進行審視工作，然後提交報告。第三，即使林鄭請辭，暫時不批准，似乎連更應負上前線責任的律政司長和保安局長，都不准引咎辭職。

如果我的猜測是正確，下一個問題是為何中央有此決定？撤回還是暫緩，正如特首所講，真的有重大分別嗎，為何不能讓步？我都非常尊重監警會主席梁定邦的integrity（誠信），譬如由他來領導一個更獨立的調查，又有何不可？相信中央也無人反對高官問責制，為何不讓林鄭等人「華麗轉身」呢？直到現在，仍未見到政府有計劃重啟政改。

我認為有兩個可能性。第一個解釋可能是中央並不完全了解香港實際情况，以為現在容許的有限度讓已足夠解決問題，化解民憤。不幸這個結論肯定是錯誤的，連拖延也絕不能解決問題。除此，現政府的面子和威權當然也是重要考慮之一。2003年時，猶可容許撤回23條，與現時態度，是個頗強烈對比。估計中央的大部分精力都放在中美立體鬥爭，已幾乎無暇照顧香港，但其實香港亦是中美貿易、科技、金融和尤其意識形態鬥爭的重要戰場，絕不容忽略。

第二個解釋可能是中央也並非鐵板一面，即如5月中美貿易談判突然終止，也有可能是中方內部出現不同意見，部分人不願意簽署被認為是「不平等」協議。所以在香港問題上，也可能有不同意見和利益考慮，不排除部分人支持採取較強硬政策，甚至明知將產生反效果，仍堅持緊守底線。

無論真正原因是甚麼，我仍堅信只有重啟政改才有可能開始修復撕裂，希望能把危險的街頭鬥爭，帶回到較文明的議會。

但我有一個小小建議，在這些社會撕裂問題未解決，或最少走上修補撕裂之路前，或許毋須急於重修立法會。此舉可能只是浪費上億元的公帑，亦當然可以隨時被示威者再次毁壞。况且，如只重修立法會的硬件，而深層次的「軟件」矛盾未獲修補，重要嗎？可能把被摧毁的立法會暫留下來，提醒大家社會撕裂仍未修復，更有意義。

後記：昨晚聚會地點不在新榮記，是在更好味但更抵食的齊魯家宴。在此我要多謝特首，因為她不願正式撤回，所以法理上，其實我尚未輸掉這場打賭。如果「壽終正寢」真的等同撤回，社會就無咁亂，對嗎？我很高興昨晚有機會請食飯，但有點bittersweet感覺。我已跟朋友再約好，如最後「真·撤回」，我樂意再請朋友去「真·新榮記」食飯。我更誠意邀請特首賞面，撥冗出席。

中環資產投資行政總裁

[譚新強 中環新譚]