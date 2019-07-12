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劉思明﹕資金追國藥 復星醫藥更可取

【明報專訊】美國減息預期再度升溫，港股進一步向上，恒指昨高開143點向上，最多升378點、高見28,582點爭持，午後回順，收報28,431點，升227點或0.81%；國指升0.77%。大市成交674億元，低於60天平均兩成半，資金入市意欲低迷。

據《明報》港股數據庫，升跌比率71比29，升逾3%佔上升股份半成多；陽燭對陰燭為49比51，大市普遍錄得升幅，但買盤動力及積極性欠奉，整體表現牛皮，行業情况更明顯。本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成下跌，汽車相關再1.5%，其他跌幅小於1%。

物管股續強 雅生活綠城服務買盤積極

上升行業中，能源業升1.7%表現最強，其次內房、地產相關升約1%且有超過七成股份上升，升勢較全面。油股及油服股跟隨油價做好，但其走勢受到油價左右，表現波動；內房則由物業管理股強勢持續帶動，雅生活服務（3319）、綠城服務（2869）買盤積極。

國藥（1099）昨最多逾8%，收市仍升逾半成，成交亦大增，明顯獲資金追捧。券商中金重新覆蓋國藥的研調，看好該公司產業鏈佈局、醫藥零售業務盈利的能力持續提升，以及醫療器械分銷業務的收入保持較快增長，並給予其跑贏行業評級。

不過，中金看好國藥龍頭地位及業務不斷擴張並非新觀點，過去公司股價表現疲弱，反映市場焦點在「兩票制」、藥品集中採購等政策對公司所造成的負面影響，除非公司交出亮麗的成績表，否則不易釋除投資者疑慮。

國藥現價相當於預測市盈率約11倍，配合預期的穩定增長，現水平估值不高，具防禦力，但以目前的市場寧願以高溢價追逐高增長股的環境下，欠缺了吸引力。股價方面，國藥走勢有改善，惟於30元料有較大阻力，宜待升破企穩才考慮追入，或待回落至27.5元附近才吸納。

復星醫藥有望上試前密集區底部27元

相比下，持有國藥兩成半股權的復星醫藥（2196），公司透過併購及研發帶動的貢獻，預計明年盈利將恢復較快增長，加上股價走勢更佳，較為可取。該股上月跌至21元找到支持反覆回升，直到早前升至50天線約25元遇阻出現調整，惟於20天線已有承接，升勢未完，有望上試前密集區底部約27元水平。

[劉思明 數據尋寶]

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