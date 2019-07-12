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張兆聰﹕新城悅大落後 小注冷吼

【明報專訊】恒指昨日升227點，收報28,431點，成交金額674億元。聯儲局主席鮑威爾基本上確認本月會減息，美股向好，三大指數齊創新高，標普500指數一度突破3000點關口，中港股市早段跟隨，但午後升幅大為收窄，A股曾倒跌。A股表現相當差，也拖累了港股表現，暫時市場機會真的不多，落後的物管股新城悅（1755）可小注冷吼。

筆者昨日指聯儲局減息有短期刺激作用，但不宜期望會破位展升浪。事實上，鮑威爾月前放鴿後美股已回試高位，作為對利率特別敏感的港股已跟不上。即使6月份美國就業數據強勁令減息預期大幅回落，但市場一直都預測7月份必定減息，9月份也會再次出手，兩次合共減息50點子（100點子等於1厘）。鮑威爾在聽證會上的言論，只是讓市場確認預期，不會有太大刺激作用，股市表現更多看自身基本因素。

港股美股相關度大跌

如看每周回報率的相關系數，過去1年、2年、5年和10年，恒指和標普500指數的系數介乎0.48至0.56，大勢偏向跟隨，但今年情况卻顯著不同，年初至今已降至0.41，近3個月更低至0.39以下，與美股相關度愈來愈低。這是否意味特朗普上任後力推的去全球化正在發揮作用，全球股市或許正逐漸脫鈎，由以往的你好我好、你差我也差，慢慢演變成我好與你無關，我差的話你隨時更差？

近日表現突出的首推物管股。整個板塊都持續向好，本周二有永升生活（1995）發盈喜，到周三晚則輪到雅生活（3319），個股反應更是正面。除了以上兩隻股份外，市場尚有碧桂園服務（6098）和中海物業（2669），都是比較大路之選。

當然，在下個強勢的板塊，受到利好消息刺激而進一步抽升，往往也是一個短期高位，個別落後的股份反而有升浪末段爆升的機會，如果能承受較大風險，不妨小注買入新城悅。

新城系創辦人王振華因涉嫌猥褻9歲女童已被正式拘捕，由於罪名太嚴重，他本人已聲名狼藉相信已很難翻身。但人走店還在，新城系尚有逾億平米土儲，雖然市場對於集團超高負債率極有戒心，但不少土儲都在低位掃入，現在已升值不少，加上現在很多地方都一地難求，集團也受到各方關注。市場近日便傳出大劉或已出手成為白武士。

從另一角度看，正正因為新城負債總額高達3000億元，銀行及各大債主更不可能允許其垮台和被拆骨，引入白武士穩住企業發展，讓資金回籠償債是大概率的事。

新城悅倘回試高位 潛在升幅近三成

經過近年的高速擴張，新城控股（1030）某程度上也踏入收成期，2019年1月至6月累計合同銷售金額約人民幣1224.18億元，比上年同期增長28.44%；累計銷售面積約1049.52萬平方米，比上年同期增長35.5%。單計6月份，集團也實現合約銷售金額約人民幣295.49億元，合約銷售面積約253.35萬平方米。

由於可售貨值極高，新城悅未來增速會非常強勁，未來數年應可維持50％至100％的盈利增速。但受到王振華事件影響，新城悅市值還比不上旭輝（0884）系的永升生活，當前值博率其實頗高，首要風險就是新城系遭拆骨、被瓜分。就算不看中長期展望，現在全行業主要股份都不斷新高，待市場消化創辦人被捕消息後，只是回試高位潛在升幅也近30%。

[張兆聰 還看今朝]

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