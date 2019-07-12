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經濟
2019年7月12日星期五
劉思明 技術取勝
投資策略
潘樂陶公司掛牌 預警「貨源歸邊」 25大股東持股逾91% 暗盤價昨跌一成
業界：上市前示警 門面工夫居多
外電：百威或貼近下限定價
通訊局：6月至今1.2萬宗投訴TVB
鮑威爾放鴿 恒指升227點
港航風波平息 鍾國頌與海航和解 最快本月引入新股東 料未來平穩發展
核數師警告匯控 催谷JAWS誘使造數
界內證快出爐 掛鈎恒指騰訊最多
八達通：今年將可綁定iPhone
官媒轟太陽城後 澳門博監促業界守法
迅銷首3季純利新高 全年派息料增逾8%
莎莎：修例風波打擊6月生意 上季港澳同店銷售跌15%
渾水指安踏反駁言論矛盾 安踏：屬誤導
鮑威爾再放鴿 道指首破27000點 通脹加快 美6月CPI按年升2.1%超預期
美證交批出首宗ICO
德銀遭美司法部調查 疑涉大馬「一馬」案
張兆聰﹕新城悅大落後 小注冷吼
李曉佳﹕社會信用評級 香港避得了嗎？
張宗永﹕加密貨幣2.0
技術取勝﹕人保短線3.3元料有沽壓
盧駿匡﹕銀娛金沙可短炒
港視股價8年高 高層紛行使購股權食糊
「長輩圖」流傳銀行出事 金管局澄清：絕無此事
劉思明﹕資金追國藥 復星醫藥更可取
周顯﹕市場絕對安全也就玩完
譚新強﹕社會撕裂修復前 毋須急於重修立法會
湯文亮﹕杜老誌的回憶
大馬加辣 吉隆坡樓市急降溫 經濟具增長動力 供應見減少
馬來西亞置業流程須知
「龍牀盤」不足一周收1.2萬票 今年居次 今起一連3天5新界盤推869伙
新地下半年擬推5項目 匯璽III期本季登場
海柏匯276呎600萬雙破頂
DON DON DONKI今開幕 收銀處39個
K11 ATELIER King's Road租出一半 呎租60元
豐泰2.5億購灰窰角街工廈地盤
咖啡機泡出新商機 中草藥×納米技術
納米中草藥其他應用﹕嶄新草本護膚品 更易被皮膚吸收
草本防蟲塗層 防塵蟎及防蚊
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技術取勝﹕人保短線3.3元料有沽壓
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【明報專訊】綠城服務料6.5元以上整固（圖）
中海油服需守8元以上（圖）
明報記者 劉思明
[劉思明 技術取勝]
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潘樂陶公司掛牌 預警「貨源歸邊」 25大股東持股逾91% 暗盤價昨跌一成
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