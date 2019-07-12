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張宗永 翼之聯想

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張宗永﹕加密貨幣2.0

【明報專訊】最近參加了一個加密貨幣的研討會，感覺加密貨幣的發展已經進入另一個階段。

坊間對加密貨幣的看法一直很參差，我很早便留意比特幣，也曾在它幾千塊美元時唱淡，原因是當日的所謂利好因素，像取代流通貨幣等都很牽強，如今仍是如此。當然，從後市價格高近2萬美元看，我是大錯特錯。

一直以來，加密貨幣以去中介和保密為賣點的，但其交易和推銷手法一直惹來很多非議。過去，加密貨幣以享用貨幣（Utility Coins）自居，避免受金融監管，意思是貨幣是用來購買產品或服務，像代用券，不涉及股權或投資收益。但是，今天要發行有投資成分的新幣，這套路已經走不通，現在市場熱中的是證券貨幣（Securities Coins）。何謂證券貨幣？便是貨幣的本質與證券沒有分別，監管機構亦順理成章將一些原本用來監管證券的手段，加諸在貨幣的發行上，例如投資者要有一定的投資經驗和財富水平，即市場稱之為專業投資者（Professional Investors）的人。幣圈的人賺錢要緊，初心並不值錢，很快便從「善」如流。

Libra更像付費系統 非加密幣

加密貨幣圈近日的另一大事是facebook宣布推出自家的加密貨幣Libra，發起人是會員制。消息傳出後，比特幣的價格應聲爆升。我讀了Libra的白皮書，覺得這還是兩碼子的事，Libra現在看來更像一個支付系統，但因為facebook擁有10億計用戶，連美國國會議員也擔心Libra會影響金融系統的穩健定性。我簡單比較了比特幣和Libra，篇幅所限，撮要見附表。

[張宗永 翼之聯想]

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