經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

下一篇 上一篇

李曉佳﹕社會信用評級 香港避得了嗎？

【明報專訊】中國共產黨有一個檢查監督機構名為「中紀委」，打開中紀委網站，一般會羅列受懲罰的黨員，在說明他們被處分的原因時，往往會加入一句「喪失理想信念」。在以黨治國的國家，喪失理想信念就是一種罪，凌駕在法律之上，一個人有沒有喪失理想信念由黨來決定。現在，中國把同一套治理系統由黨擴展至全國：建立全國「社會信用體系」。

教育法律失效 才要另建道德體制

一個人有沒有曾經在網上「誹謗他人」、有沒有曾經「破壞社會秩序」、曾否逃稅、不供養父母，全都會影響一個人的信用評分。評分低的話，會買不到火車票，不可以坐的士，子女不可以讀私校等。就像中紀委論斷一個人是否喪失理想信念一樣，這個信用體系的分數，決定了你是不是一個有誠信的人。這些「高尚」的道德行為，沒有被寫進法律，但寫進了凌駕在法律之上的體系。

中國要實行一套全國性的信用體系，是因為教育上的不足，以致很多人沒有守法的意識，沒有一個良好公民的概念。就好像推出火車和旅遊景點黑名單一樣，當教育無法塑造出一個不霸佔別人座位，或不破壞景點文物的人，而法律又缺乏執行力和約束力，唯有另行建立一套社會標準及賞罰制度。

聶德權擔保 未能讓港人釋疑

香港雖然也會有不誠信、沒信用的人，但總體而言憑教育及法律能夠形成一個有紀律的社會。然而，在國務院的規劃綱要中，這個體系是全國性的，在廣東省的《推進粵港澳大灣區建設三年行動計劃》中，也明確列出要在區內建設社會信用體系。雖然政制及內地事務局長聶德權日前表明，這個體系「不會在香港實施」，但大家似乎仍存疑，相信未來香港人也會被納入體系裏，同樣會被評分，只是評分僅會影響港人在內地的活動，不會令港人在香港的行為也受到限制。

其實在香港，即使未有一個全社會的信用體系，每個人其實也背負着一個分數，但主要是金融層面的。比如說，信貸評級機構「環聯」為超過一半的香港人評分，由A至J 劃分每一個人。金融機構大多會為每一個客戶定下等級或評分，以決定面向客戶的服務、定價、營銷策略等。

個人信貸評級 恐擴至收集網上行為

過往金融機構主要根據客戶的財政資料，例如收入及還款歷史進行評估，但在鼓勵使用非傳統方式的政策方向下，它們慢慢在收集大家的日常行為數據與社交媒體資料。而當我們決定在網絡上留下足印，已無法避免被取用資料評分。雖然是出於金融層面，但我們的日常生活也會被人工智能分析得透徹，再定下評分。這種做法，內地的「芝麻信用」和「花唄」都在做，早晚也會被複製在香港。

我們身在香港，即使不講政治，也會無法避免被打上各種的評分。或者正如《1984》所說，在各種不同的「思想警察」監視之下，未來我們也會被逼出「雙重人格」。

[李曉佳 財經澡堂]

相關字詞﹕思想警察 信用評級 社會信用體系 財經澡堂

上 / 下一篇新聞

潘樂陶公司掛牌 預警「貨源歸邊」 25大股東持股逾91% 暗盤價昨跌一成
潘樂陶公司掛牌 預警「貨源歸邊」 25大股東持股逾91% 暗盤價昨跌一成
業界：上市前示警 門面工夫居多
業界：上市前示警 門面工夫居多
外電：百威或貼近下限定價
外電：百威或貼近下限定價
通訊局：6月至今1.2萬宗投訴TVB
通訊局：6月至今1.2萬宗投訴TVB
鮑威爾放鴿 恒指升227點
鮑威爾放鴿 恒指升227點
港航風波平息 鍾國頌與海航和解 最快本月引入新股東 料未來平穩發展
港航風波平息 鍾國頌與海航和解 最快本月引入新股東 料未來平穩發展
核數師警告匯控 催谷JAWS誘使造數
核數師警告匯控 催谷JAWS誘使造數
界內證快出爐 掛鈎恒指騰訊最多
界內證快出爐 掛鈎恒指騰訊最多
八達通：今年將可綁定iPhone
八達通：今年將可綁定iPhone
官媒轟太陽城後 澳門博監促業界守法
官媒轟太陽城後 澳門博監促業界守法
迅銷首3季純利新高 全年派息料增逾8%
迅銷首3季純利新高 全年派息料增逾8%
莎莎：修例風波打擊6月生意 上季港澳同店銷售跌15%
莎莎：修例風波打擊6月生意 上季港澳同店銷售跌15%
渾水指安踏反駁言論矛盾 安踏：屬誤導
渾水指安踏反駁言論矛盾 安踏：屬誤導
鮑威爾再放鴿 道指首破27000點 通脹加快 美6月CPI按年升2.1%超預期
鮑威爾再放鴿 道指首破27000點 通脹加快 美6月CPI按年升2.1%超預期
美證交批出首宗ICO
美證交批出首宗ICO
德銀遭美司法部調查 疑涉大馬「一馬」案
德銀遭美司法部調查 疑涉大馬「一馬」案
張兆聰﹕新城悅大落後 小注冷吼
張兆聰﹕新城悅大落後 小注冷吼
張宗永﹕加密貨幣2.0
張宗永﹕加密貨幣2.0
技術取勝﹕人保短線3.3元料有沽壓
技術取勝﹕人保短線3.3元料有沽壓
盧駿匡﹕銀娛金沙可短炒
盧駿匡﹕銀娛金沙可短炒
港視股價8年高 高層紛行使購股權食糊
港視股價8年高 高層紛行使購股權食糊
「長輩圖」流傳銀行出事 金管局澄清：絕無此事
「長輩圖」流傳銀行出事 金管局澄清：絕無此事
劉思明﹕資金追國藥 復星醫藥更可取
劉思明﹕資金追國藥 復星醫藥更可取
周顯﹕市場絕對安全也就玩完
周顯﹕市場絕對安全也就玩完
譚新強﹕社會撕裂修復前 毋須急於重修立法會
譚新強﹕社會撕裂修復前 毋須急於重修立法會
湯文亮﹕杜老誌的回憶
湯文亮﹕杜老誌的回憶
大馬加辣 吉隆坡樓市急降溫 經濟具增長動力 供應見減少
大馬加辣 吉隆坡樓市急降溫 經濟具增長動力 供應見減少
馬來西亞置業流程須知
馬來西亞置業流程須知
「龍牀盤」不足一周收1.2萬票 今年居次 今起一連3天5新界盤推869伙
「龍牀盤」不足一周收1.2萬票 今年居次 今起一連3天5新界盤推869伙
新地下半年擬推5項目 匯璽III期本季登場
新地下半年擬推5項目 匯璽III期本季登場
海柏匯276呎600萬雙破頂
海柏匯276呎600萬雙破頂
DON DON DONKI今開幕 收銀處39個
DON DON DONKI今開幕 收銀處39個
K11 ATELIER King's Road租出一半 呎租60元
K11 ATELIER King's Road租出一半 呎租60元
豐泰2.5億購灰窰角街工廈地盤
豐泰2.5億購灰窰角街工廈地盤
咖啡機泡出新商機 中草藥×納米技術
咖啡機泡出新商機 中草藥×納米技術
納米中草藥其他應用﹕嶄新草本護膚品 更易被皮膚吸收
納米中草藥其他應用﹕嶄新草本護膚品 更易被皮膚吸收
草本防蟲塗層 防塵蟎及防蚊
草本防蟲塗層 防塵蟎及防蚊