德銀遭美司法部調查 疑涉大馬「一馬」案

或違美洗錢外國賄賂法

兩家銀行助1MDB籌集了數十億美元，但馬來西亞檢察官表示，當中很大部分被大馬前首相納吉布的親信劉特佐（Jho Low）盜走。知情人士稱，美國檢察官正嘗試確定德銀為1MDB籌集資金的過程中，有否違反美國洗錢或外國賄賂法，暫未知德銀涉及的法律風險。高盛曾在2012和13年助1MDB籌集65億美元，一直是美國司法部門的調查對象。去年，高盛前合伙人萊斯納（Tim Leissner）承認與洗錢和外國賄賂有關的合謀指控。消息指，美國司法部對德銀的調查在一定程度上得到萊斯納的協助。

德銀稱，與所有對1MDB進行調查的監管和執法機構進行全面合作，正如美國司法部提交的文件，1MDB與德銀交易期間，作出了「重大失實的陳述和遺漏」。消息指出，美國司法部快將開始與高盛談判，試圖達成刑事和解。

（綜合報道）

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