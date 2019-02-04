經濟
國際金融
下一篇 上一篇

美證交批出首宗ICO

【明報專訊】美國證交會（SEC）批准了區塊鏈初創公司Blockstack發行類似比特幣的數碼代幣，是SEC歷來首次批准「首次代幣發行」（ICO），預料將鼓勵更多ICO推出。Blockstack的目標是透過銷售Stacks（STX）代幣，集資2800萬美元。監管部門把ICO視為證券，相關交易受到監管，並須登記代幣證券。

Blockstack花了200萬美元和10個月時間，獲SEC按《創業企業融資法案》（JOBS）的Reg A+條例審批。由於此前沒有此類審批的經驗，因此需時較長和成本較高。根據Reg A+條例，企業可在12個月內籌集至逾5000萬美元的資金，且披露信息的要求比傳統IPO少。散戶也可購買符合Reg A+規定的股票或代幣。

投資者非持股份 僅獲發加密貨幣

不過有別於首次公開募股（IPO），ICO的投資者不持有公司股份，僅獲發加密貨幣，而Stacks可在Blockstack的網絡作為貨幣使用。文件顯示，另一家加密貨幣初創公司YouNow也向SEC申請在Reg A+條例下的融資。

不過由於聯儲局主席鮑威爾呼籲facebook煞停加密貨幣Libra（天秤）的計劃，SEC首次通過ICO審查的消息，並未對比特幣價格起提振作用。鮑威爾稱，Libra引發一些擔憂，涉及到私隱、洗錢、消費者保護和金融穩定等，在解決這些問題以前，該項目不應繼續推進，消息打擊比特幣價格。受鮑威爾的言論影響，比特幣價格昨由1.3萬美元以上，跌至1.1萬美元水平。其他主要加密貨幣也全線下挫。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕比特幣

上 / 下一篇新聞

潘樂陶公司掛牌 預警「貨源歸邊」 25大股東持股逾91% 暗盤價昨跌一成
潘樂陶公司掛牌 預警「貨源歸邊」 25大股東持股逾91% 暗盤價昨跌一成
業界：上市前示警 門面工夫居多
業界：上市前示警 門面工夫居多
外電：百威或貼近下限定價
外電：百威或貼近下限定價
通訊局：6月至今1.2萬宗投訴TVB
通訊局：6月至今1.2萬宗投訴TVB
鮑威爾放鴿 恒指升227點
鮑威爾放鴿 恒指升227點
港航風波平息 鍾國頌與海航和解 最快本月引入新股東 料未來平穩發展
港航風波平息 鍾國頌與海航和解 最快本月引入新股東 料未來平穩發展
核數師警告匯控 催谷JAWS誘使造數
核數師警告匯控 催谷JAWS誘使造數
界內證快出爐 掛鈎恒指騰訊最多
界內證快出爐 掛鈎恒指騰訊最多
八達通：今年將可綁定iPhone
八達通：今年將可綁定iPhone
官媒轟太陽城後 澳門博監促業界守法
官媒轟太陽城後 澳門博監促業界守法
迅銷首3季純利新高 全年派息料增逾8%
迅銷首3季純利新高 全年派息料增逾8%
莎莎：修例風波打擊6月生意 上季港澳同店銷售跌15%
莎莎：修例風波打擊6月生意 上季港澳同店銷售跌15%
渾水指安踏反駁言論矛盾 安踏：屬誤導
渾水指安踏反駁言論矛盾 安踏：屬誤導
鮑威爾再放鴿 道指首破27000點 通脹加快 美6月CPI按年升2.1%超預期
鮑威爾再放鴿 道指首破27000點 通脹加快 美6月CPI按年升2.1%超預期
德銀遭美司法部調查 疑涉大馬「一馬」案
德銀遭美司法部調查 疑涉大馬「一馬」案
張兆聰﹕新城悅大落後 小注冷吼
張兆聰﹕新城悅大落後 小注冷吼
李曉佳﹕社會信用評級 香港避得了嗎？
李曉佳﹕社會信用評級 香港避得了嗎？
張宗永﹕加密貨幣2.0
張宗永﹕加密貨幣2.0
技術取勝﹕人保短線3.3元料有沽壓
技術取勝﹕人保短線3.3元料有沽壓
盧駿匡﹕銀娛金沙可短炒
盧駿匡﹕銀娛金沙可短炒
港視股價8年高 高層紛行使購股權食糊
港視股價8年高 高層紛行使購股權食糊
「長輩圖」流傳銀行出事 金管局澄清：絕無此事
「長輩圖」流傳銀行出事 金管局澄清：絕無此事
劉思明﹕資金追國藥 復星醫藥更可取
劉思明﹕資金追國藥 復星醫藥更可取
周顯﹕市場絕對安全也就玩完
周顯﹕市場絕對安全也就玩完
譚新強﹕社會撕裂修復前 毋須急於重修立法會
譚新強﹕社會撕裂修復前 毋須急於重修立法會
湯文亮﹕杜老誌的回憶
湯文亮﹕杜老誌的回憶
大馬加辣 吉隆坡樓市急降溫 經濟具增長動力 供應見減少
大馬加辣 吉隆坡樓市急降溫 經濟具增長動力 供應見減少
馬來西亞置業流程須知
馬來西亞置業流程須知
「龍牀盤」不足一周收1.2萬票 今年居次 今起一連3天5新界盤推869伙
「龍牀盤」不足一周收1.2萬票 今年居次 今起一連3天5新界盤推869伙
新地下半年擬推5項目 匯璽III期本季登場
新地下半年擬推5項目 匯璽III期本季登場
海柏匯276呎600萬雙破頂
海柏匯276呎600萬雙破頂
DON DON DONKI今開幕 收銀處39個
DON DON DONKI今開幕 收銀處39個
K11 ATELIER King's Road租出一半 呎租60元
K11 ATELIER King's Road租出一半 呎租60元
豐泰2.5億購灰窰角街工廈地盤
豐泰2.5億購灰窰角街工廈地盤
咖啡機泡出新商機 中草藥×納米技術
咖啡機泡出新商機 中草藥×納米技術
納米中草藥其他應用﹕嶄新草本護膚品 更易被皮膚吸收
納米中草藥其他應用﹕嶄新草本護膚品 更易被皮膚吸收
草本防蟲塗層 防塵蟎及防蚊
草本防蟲塗層 防塵蟎及防蚊