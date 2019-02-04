美證交批出首宗ICO

Blockstack花了200萬美元和10個月時間，獲SEC按《創業企業融資法案》（JOBS）的Reg A+條例審批。由於此前沒有此類審批的經驗，因此需時較長和成本較高。根據Reg A+條例，企業可在12個月內籌集至逾5000萬美元的資金，且披露信息的要求比傳統IPO少。散戶也可購買符合Reg A+規定的股票或代幣。

投資者非持股份 僅獲發加密貨幣

不過有別於首次公開募股（IPO），ICO的投資者不持有公司股份，僅獲發加密貨幣，而Stacks可在Blockstack的網絡作為貨幣使用。文件顯示，另一家加密貨幣初創公司YouNow也向SEC申請在Reg A+條例下的融資。

不過由於聯儲局主席鮑威爾呼籲facebook煞停加密貨幣Libra（天秤）的計劃，SEC首次通過ICO審查的消息，並未對比特幣價格起提振作用。鮑威爾稱，Libra引發一些擔憂，涉及到私隱、洗錢、消費者保護和金融穩定等，在解決這些問題以前，該項目不應繼續推進，消息打擊比特幣價格。受鮑威爾的言論影響，比特幣價格昨由1.3萬美元以上，跌至1.1萬美元水平。其他主要加密貨幣也全線下挫。

（綜合報道）

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