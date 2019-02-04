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鮑威爾再放鴿 道指首破27000點 通脹加快 美6月CPI按年升2.1%超預期

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾昨日向參議院銀行委員會作證時再次暗示，聯儲局可能在本月底減息，應對全球增長放緩和貿易政策不確定的風險。美股早段繼續向上，道指曾升近200點，首次升穿27,000點。標普500指數早段再升穿3000點。鮑威爾釋出減息信號之際，美國上月的通脹增長卻加快。剔除波動較大的食品和能源價格，美國6月核心消費者物價指數（CPI）按月升0.3％，是一年半以來最大升幅。按年則升2.1%，兩者升幅均超預期。

美國6月整體CPI按月升0.1%，按年升1.6%，兩者升幅同樣較預期大。不過數據未影響市場對聯儲局本月底減息的預期。CME Group利率貨數據顯示，交易員預期本月減息四分之一厘的概率接近八成，減息半厘的概率則有兩成左右。

月底減息1/4厘機率達八成

鮑威爾過去兩日在美國國會聽證會均表示，通脹疲弱的風險比原本預期持續更久，暗示短期內可能減息。聯儲局6月的會議紀錄顯示，多名官員認為，倘經濟下行及不明朗風險持續，將需要短期內減息，與鮑威爾作證的觀點一致。會議紀錄指出，聯儲局官員認為美國經濟前景面臨的不確定增加，令減息的理據增強。從風險管理的角度來看，減息可緩解可能出現的經濟衝擊。

摩通：月底減息將「犯根本錯誤」

今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行長布拉德稱，傾向在本月底減息半厘，並在今年底前合共再減息半厘，以應對貿易摩擦的負面影響。上月的議息會議，17名聯儲局官員當中8名預期今年內至少減息一次。不過並非所有官員認同短期內減息。數名官員稱，希望看到更多經濟惡化的迹象才決定減息。

摩通首席全球策略師凱利（David Kelly）稱，減息不能提振美國經濟，倘聯儲局在本月底減息，將「犯下根本的錯誤」，此舉部分基於特朗普政府施加的政治壓力。凱利指出，鮑威爾也承認，只有財政政策才可刺激經濟。凱利補充，當失業率低至3.7％時，根本毋須刺激經濟。他認為部分聯儲局官員對通脹過於執著，惟通脹率是下坡路，即使利率降至零，通脹也未必達到2%目標。

減息預期支撐大市之際，標普500指數成分股的次季業績期將在下周一開鑼。初步數據預示，業績前景惡化。標普500指數成分股企業的每股收益，與去年同期相比估計將跌2.93%，或出現3年來首次盈利倒退。11個板塊當中，有6個預計將出現負增長。

英倫銀行：英銀行可應付硬脫歐貿戰

此外，英倫銀行昨發表半年度的金融風險評估報告，稱英國銀行業有足夠資本，同時應對「硬脫歐」及全球貿易戰的雙重威脅。報告稱，自今年初以來，英國無協議脫歐的機會增加，但英國銀行體系仍可在脫歐相關的經濟和金融衝擊下繼續放貸。

英倫銀行行長卡尼稱，銀行業準備好應對風險，但不等於硬脫歐對英國經濟毫無影響。他說，金融穩定與市場穩定並不相同。若英國無序脫歐，預計將出現重大的資產價格變化，令英國家庭及企業的金融條件收緊。卡尼預期，英倫銀行將在必要時下調逆周期資本緩衝。任期將於10月屆滿的卡尼，也是下屆國際貨幣基金組織（IMF）總裁的熱門人選。昨日他拒絕回應是否對IMF的職位感興趣。IMF昨警告，貿易緊張形勢和英國脫歐等問題，令歐元區面臨的經濟風險增加，支持歐洲央行推出新的刺激計劃。

（綜合報道）

[國際金融]

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