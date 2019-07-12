渾水指安踏反駁言論矛盾 安踏：屬誤導

安踏第2季零售中雙位數增

安踏昨日股價未受報告影響，收市報51.3元，升0.98%，成交6.9億元。渾水報告指出，安踏一方面指首份報告中提到的蘇偉卿是獨立人士，但另一方面，蘇偉卿卻持有北京46間FILA門市，如蘇偉卿是獨立人士，即代表安踏自稱擁有的所有FILA門市是一個謊言。報告又質疑FILA的店舖數目，安踏向核數師及公眾提交FILA數據，又聲稱持有所有分店，但安踏或整合了並非由集團持有的分店數據，財務數據或從中造假。

安踏澄清公告指出，董事會強烈否認報告提到FILA品牌零售業務在中國營運模式，有關指控不準確及具誤導性。公告提醒，沽空機構的利益與股東利益或不一致，相關指控用意或是打擊股東對公司及管理層的信心，損害公司的聲譽，並保留對渾水及相關人士採取法律行動的權利。

另外，安踏收市後公布第2季營運表現，同名品牌安踏的零售金額（按零售價值計算）按年錄得中雙位數增長，以上半年計，安踏品牌的零售金額按年錄得低雙位數升幅，其他品牌則升60%至65%。