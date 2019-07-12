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莎莎：修例風波打擊6月生意 上季港澳同店銷售跌15%

【明報專訊】政府提出《逃犯條例》修訂後風波不斷，6月至今出現多次大型集會遊行，化妝品股莎莎國際（0178）昨公布，由於6月第二周開始的社會事件，影響部分店舖生意，令6月下旬銷情受壓，加上高基數效應，令港澳首季（4月至6月）同店銷售按年跌15.3%，是3年以來最差。有業界代表指出，始終內地訪港遊客集中於周末消費，事件打擊遊客來港意欲，令整體行業生意同受影響，SOGO母公司利福國際（1212）則指出，6月生意稍差是由多個因素造成。

明報記者 蕭嘉聰

莎莎港澳同店銷售已連跌3季（見圖1），上季同店按年跌15.3%，營業額按年跌12%至15.83億元，集團指雖然整體銷售表現疲軟，多番努力後，4月至6月首周跌幅持續收窄，惟6月下旬銷情受壓，加上高基數效應，令首季表現呆滯。

業界﹕遊行示威影響遊客周六日消費

莎莎港澳市場首季的整體交易宗數下降8%至460萬宗，當中本地客及內地客分別下跌1.6%及12.9%，每宗交易平均金額則分別下跌1.2%及3.8%，以致整體每宗交易平均金額下跌5.2%至341元。港澳以外市場方面，零售及批發業務營業額跌3.6%，公司整體零售及批發營業額為18.861億元，按年跌10.8%。

莎莎主席及行政總裁郭少明表示，由於近期社會氣氛低迷，顧客消費意欲減退，會適時調整業務策略以應對各種挑戰，包括調整產品組合，迎合顧客喜好及競爭環境。另外，莎莎會提升高端產品供應，加強自家品牌的關連銷售，改善毛利及盈利能力。他續稱，公司會保持對產品潮流的敏感度，配合顧客需要推出潮流新品，未來會拓展批發銷售渠道，加大市場份額以及獨家代理產品收入。展望未來，如果社會氣氛仍未緩和，將繼續影響經濟。

利福潘福全：SOGO 6月生意「差啲啲」

SOGO母公司利福國際財務總監潘福全表示，雖然一般遊行會由維園出發，路經銅鑼灣SOGO，不過公司未有暫停營業。他又指，6月生意表現「差啲啲」，相信社運影響部分人的消費意欲，不過仍有許多因素左右表現，例如股市及貿易戰。香港化妝品同業協會監事長何紹忠表示，連續數個周末的遊行活動，令自由行來港減少，由於近年零售一定程度由內地訪港旅客帶動，除了遊行沿線的商戶，整體行業亦一定有影響。不過他坦言，現時活動就如颱風一樣「突發」，難以預測未來行業表現。

相關字詞﹕潘福全 社運 郭少明 集會 化妝品 零售業 莎莎 貿易戰 逃犯條例

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