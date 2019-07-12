界內證快出爐 掛鈎恒指騰訊最多

法興擬發行18隻最大批

法興表示已入紙申請，計劃發行18隻界內證，均是6個月到期，每隻可出界內證都有3種不同條款選擇，當中包括52周新高及新低，也有貼近現價而行使價範圍較窄的界內證。法國興業證劵（香港）上市產品銷售部副總裁蔡秀虹表示，今批上市界內證迎合較保守投資者。摩通會發行11隻，該行衍生工具部主管張智卓表示，今次會出6隻恒指界內證，其他股份則各一隻產品，但會陸續加入新界內證，另外發行界內證還有瑞通、海通及法巴。

瑞萬通博香港上市產品銷售部主管翁世權指出，他們計劃首日推出5隻恒指界內證，行使價上下限為4萬及2萬點，然後逐日推出產品。他稱，新產品容許投資者在處於價外最多收款0.25元時，以較低成本購入看長線，然後待價外變成價內，賺取3倍回報，但預期或需時3數年時間，讓投資者認識新產品。