核數師警告匯控 催谷JAWS誘使造數

稱核數時要測試有否故意誤報

翻查匯控年報，羅兵咸提及去年曾與匯控集團監察委員會，討論無法達成收入增長率與支出增長率之差目標的可能。因應管理層為求達標，增加凌駕監控誘因的評估變動，促使羅兵咸實行多項新增程序，測試收入或成本是否被故意誤報。

核數師的測試包括，對日記帳額外測試，尤其是考慮可能影響成本及收入的截數及異常合併；於今年1月對記帳的收入及開支進行檢查工作，評估有關項目是否計入正確時間；對過往對帳中斷分類的清算及合適性進行測試等。

彭博引述消息人士指，沒有證據證明匯控有任何違規行為。匯控和羅兵咸永道拒絕向彭博評論除年報已披露以外的任何內容。傑富瑞（Jefferies）分析師Joseph Dickson認為，核數師的措詞頗為強烈，集團監察委員會確認這是一個主要風險，希望提早預防，此事值得關注。

羅兵咸亦曾在2017年年報提及匯控為達到既定目標，增加可能忽略監控措施的誘因，不過當時核數師表示，沒有對匯控及管理層特別關注，但在2018年年報則未有提及。

匯控在2月發表去年業績時，重申今年會致力實現JAWS為正數的目標，今年首季JAWS亦成功扭負為正為6個百分點。為求控制成本，市傳匯控已展開代號為「橡樹計劃」的重整計劃，彭博早前指，匯控計劃在全球投行部門裁員最少500人。