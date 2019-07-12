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港航風波平息 鍾國頌與海航和解 最快本月引入新股東 料未來平穩發展

【明報專訊】香港航空股東糾紛近日轉趨平靜，原來雙方已接近「傾掂數」。港航主要股東之一鍾國頌昨日接受《Debtwire》查詢時指，港航股東爭拗已平息，最快可於本月或下月公布引入一名新策略投資者。鍾國頌其後回應本報查詢時指，引入投資者一事主要是由海航與對方洽談，但估計成事機率十分高，絕對有利港航未來發展，而港航未來會偏向平穩發展。

明報記者 葉子晴

香港航空昨日表示，港航已撤銷早前有關股東爭議的法庭案件，同時對公司4名董事的禁制令亦已全部解除，正待法院發出正式命令以做記錄。鍾國頌持有香港航空控股46.04%股權，而香港航空控股則持有港航31.14%股權（見圖）。港航所指的股東爭議發生在今年4月，鍾國頌4月入稟禁止Frontier Investment Partner（FIP）的前董事包括張子妍在內的4名港航股東或董事，盜用公司名義，與第三方宏城創富簽署有關轉讓港航控股股權文件，法庭曾頒布禁制令指4名港航股東或董事均不可進行股份轉讓。

4董事禁制令已解除

《Debtwire》報道指出，港航管理層過去兩星期均有向部分信貸投資者透露，港航內部的股東爭拗已擺平，有利公司與潛在策略性投資者後續商討。報道又引述另一名投資方指，在商討過程中，已有投資者注入部分資金予港航，同時有其他投資方指，由於港航流動資金緊絀，需引入高評價股東，才能說服投資者，港航有能力清還債項。

和解料有助國泰收購快運

國泰航空（0293）於本年3月底確認斥資逾49億元收購香港快運，同時表示交易將於今年12月31日或之前完成。惟當時國泰表示一名快運的中間控股公司股東有意爭辯交易，倘若訴訟妨礙交易，公司在股份收購協議項下有權終止協議。另一邊廂，作為香港快運最大股東的鍾國頌當時曾回應指，由始至終無意向國泰出售快運。

隨着鍾國頌與海航和解，國泰收購快運最大的障礙可望掃除。耀才證券研究部總監植耀輝指，港航股東糾紛平息整體對國泰的收購部署影響不大，收購有利於國泰增加市場佔比，惟須留待港航真正引入新投資者之時才可作進一步評論。

相關字詞﹕香港航空 香港快運 國泰航空

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