鮑威爾放鴿 恒指升227點

國指昨收報10,784點，升82點。美國減息預期升溫利好地產股，新地（0016）升2.2%，恒地（0012）升1.65%。油價上升刺激「三桶油」做好，獲瑞信唱好的中海油（0883）升2.43%。資金追捧物管股，祈福生活服務（3686）急升22.58%，雅生活服務（3319）升10.22%。前日收市後發盈警的德昌電機（0179）見近1個月低，跌13.4%。

分析：待中期業績調整估值

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，即使6月美國就業數據理想，市場主要仍認為聯儲局月底會減息，只是減息幅度預期調低，因此鮑威爾言論不算特別利好。

溫傑指出，目前恒指上方在29,000點有阻力，再升空間有限。另外，牛熊證重貨區分別在29,100點和27,800點，與現水平有一定距離，券商缺乏誘因向上或向下殺牛熊證，加上百威上市凍結不少資金，因此股市沒明顯動力，預料暫時在28,900點至28,000點波動。美股將開始公布中期業績，港股亦在月底開始公布，投資者因應公司第二季和中期業績調整估值。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場已經預期減息，鮑威爾的言論沒有帶來新刺激，昨日股市上升缺乏成交量支持。因為全球經濟基本因素在轉弱，因此市場需再觀望之後的經濟數據，亦要視乎中美貿易談判進展決定股市及後的走向。