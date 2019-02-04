經濟
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鮑威爾放鴿 恒指升227點

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾昨在美國眾議院聽證會上表示會採取「適當」措施維持經濟增長，被市場視作為月底減息鋪路。承接美股三大指數創新高，港股昨日高開143點，盤中最多升378點，不過午市A股力弱，拖累恒指回吐部分升幅，收報28,431點，升227點，成交微增至674億元。分析認為現水平市場缺乏升跌方向，投資者或等待公司公布中期業績，調整估值水平。

國指昨收報10,784點，升82點。美國減息預期升溫利好地產股，新地（0016）升2.2%，恒地（0012）升1.65%。油價上升刺激「三桶油」做好，獲瑞信唱好的中海油（0883）升2.43%。資金追捧物管股，祈福生活服務（3686）急升22.58%，雅生活服務（3319）升10.22%。前日收市後發盈警的德昌電機（0179）見近1個月低，跌13.4%。

分析：待中期業績調整估值

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，即使6月美國就業數據理想，市場主要仍認為聯儲局月底會減息，只是減息幅度預期調低，因此鮑威爾言論不算特別利好。

溫傑指出，目前恒指上方在29,000點有阻力，再升空間有限。另外，牛熊證重貨區分別在29,100點和27,800點，與現水平有一定距離，券商缺乏誘因向上或向下殺牛熊證，加上百威上市凍結不少資金，因此股市沒明顯動力，預料暫時在28,900點至28,000點波動。美股將開始公布中期業績，港股亦在月底開始公布，投資者因應公司第二季和中期業績調整估值。

耀才證券研究部總監植耀輝表示，市場已經預期減息，鮑威爾的言論沒有帶來新刺激，昨日股市上升缺乏成交量支持。因為全球經濟基本因素在轉弱，因此市場需再觀望之後的經濟數據，亦要視乎中美貿易談判進展決定股市及後的走向。

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