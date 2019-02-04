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通訊局：6月至今1.2萬宗投訴TVB

【明報專訊】反修例風波愈鬧愈大，有市民不滿電視廣播（0511）（TVB）的新聞取態，呼籲商戶暫停在TVB落廣告，通訊事務管理局昨日回應本報查詢時指出，自6月至今收到大概1.2萬宗涉及TVB的投訴，主要涉及該公司就《逃犯條例》修訂和其他有關事件的新聞報道。通訊局表示，正按既定程序處理有關投訴。本報曾向TVB查詢被投訴事宜，但截稿前未獲回覆。

主要涉《逃犯條例》修訂新聞報道

TVB在2014年報道佔中新聞時同樣備受爭議，當時通訊局指出，自2014年9月28日至10月6日期間，共接獲550宗有關TVB新聞報道「佔領中環」的投訴，多數涉及新聞報道內容偏頗失實、有違專業守則，亦有投訴指報道誤導市民及不斷重複，使人反感不安。值得留意的是，在2016年2月，TVB旗下85台「J5」與「翡翠台」分途廣播，J5普通話新聞報道因字幕、圖表等改用簡體字惹來爭議，通訊局亦試過一日內接獲逾萬宗投訴。

另外，前日網上流傳一張印有TVB標誌、題為「絕不向示威者低頭」聲明，TVB昨日發出聲明指出，有一份偽造聲明於網上流傳，在廣告界造成很多混亂信息，強調在此之前TVB並沒發出有關之公開聲明。本報再向TVB查詢，公司曾否發表「寶礦力水特做法等同對暴力低頭」的言論，對方回應指環球網報道內容均是真確。

TVB確認環球網報道內容屬實

前日環球網報道引述TVB發言人表示，寶礦力水特的言論可能是希望討好示威者，但其做法等同對暴力低頭，又稱寶礦力水特是正當做生意，合法營商不應受到干預，不應也不能對暴力低頭。該篇報道疑被偽造成TVB的聲明，但據了解，該報道內容屬實。

TVB在聲明重申，寶礦力水特於7月9日就撤回於TVB投放廣告的決定發出相關信息，包括全面檢討對廣告投放計劃，以及敦促其回應公眾關注的言論，TVB對此表示極度遺憾。

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