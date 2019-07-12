外電：百威或貼近下限定價

港交所批准百威下周五「股輪齊發」

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事周國威指出，他們上周已和港交所溝通，就推出百威相關窩輪做準備，今日有望可以公布3至5隻與百威相關的窩輪產品，與百威下周五同步上市。以往不少巨型新股均會獲港交所批准窩輪與正股同日上市，例如去年掛牌的中國鐵塔（0788）及小米（1810）。

此外，彭博社昨日引述消息人士報道，百威或將以貼近招股價下限範圍定價。至於公開認購方面，有知情人士透露，認購百威亞太的投資者包括策略基金和北美退休基金。報道指百威亞太拒絕評論有關消息。

另有市場消息稱，百威公開發售部分錄得9倍超購。日前有券商表示，為百威預留的巨額孖展額最終未有全數借出，認購反應比預期差，或與近日市况較波動有關。

公開發售傳錄9倍超購

百威亞太是次以介乎40至47元招股價招股，以每手100股計算，入場費為4747.36元，總共發售16.265億股，其中有95%為國際配售，另外5%作本港公開發售，集資最多為764.69億元。