業界：上市前示警 門面工夫居多

以過往被指股權集中的半新股，如「零食股」優品360（2360）、「婚紗股」嘉藝（1025）及新城悅（1755）為例，皆是上市後一段時間才由證監會提出股權架構的情况，籲投資者「應抱以審慎態度」分析公司。

據證監就上述股份作出的股權集中通知，公司皆是由20名公司或個人股東持有逾九成公司股份，貨源歸邊問題嚴重。

梁杰文：5000人獲股 貨源歸邊不嚴重

宏高證券投資經理梁杰文表示，新股在上市前對市場作出警示，似門面工夫居多，認為安樂工程的貨源歸邊問題其實不嚴重，不能與證監提出的股權集中情况相提並論。他更指出，如新股可在文件中加插句子，相信必定得到聯交所批准。他反問：「如聯交所認為公司股權集中，又為何容許公司上市？」

暗盤表現不存在「用少少貨炒高股價」

梁杰文認為，貨源歸邊最明顯的影響為利用少量股票交易就可以造成股價大幅上升，又以去年2月上市的駿傑集團（8188）為例，指該股上市半日則被炒高5倍，隨即就被證監勒令停牌，才是因少數交投量影響股價的例子。

他表示，安樂工程在公開發售部分有逾5000人獲得股份，另外從其兩暗盤的表現可見，該股不存在「用少少貨炒高股價」的情况。安樂工程在耀才（1428）及輝立兩個暗盤分別錄得成交額172萬元及2440萬元。