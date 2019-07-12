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潘樂陶公司掛牌 預警「貨源歸邊」 25大股東持股逾91% 暗盤價昨跌一成

【明報專訊】律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下、本港電機工程集團安樂工程（1977）今日掛牌，昨日公布分配結果，公開發售部分獲超額認購6.6倍。據公司分派結果顯示，安樂工程股權似有「貨源歸邊」現象，前25大股東持股已佔公司91.09%，安樂並在公告中表明「股權高度集中於小部分股東」，着投資者「請審慎行事」。安樂工程昨晚暗盤最多跌一成，身為大股東的潘樂陶身家帳面上亦蒸發逾億元。

明報記者 陳惠恩

安樂工程昨晚暗盤表現失色，在耀才（1428）暗盤最低見過1.04元，最終收報1.08元，跌0.12元或10%，一手帳面蝕240元；而在輝立暗盤，該股則曾跌至1元，收報1.09元，跌0.11元或9.17%，一手帳面蝕220元。

集團昨日公布，今次招股合共收到8272份認購，有5604人認購一手，每手2000股，中籤率為100％，加上另外270名認購兩手獲派一手的投資者，以暗盤價跌一成計，合共帳面輸掉近141萬元。

一手中籤率100％

根據公司的認購公告指出，該股前5大、10大及25大的股東，持股量已分別達77.7%、85.2%及91.09%。事實上，包括潘樂陶在內的4名上市前股東已掌控74.73%股權（見圖），加上集團決定不行使超額配股權增發新股，令「街貨」更少，僅佔已發行股本的8.91%。

過往鮮有認購結果文件提警告

值得留意的是，以往公司出現股權集中的情况，一般都會由證監會在上市後公布，鮮有由上市公司自己於上市前夕在認購結果文件中提出，安樂工程更非近期首家公司作此舉動，同日上市的和泓服務 （6093）亦有作出同類提醒，其25大股東持有公司股權90.12％。

不過，宏高證券投資經梁杰文認為，安樂工程貨源歸邊的情况與證監之前公布的股權集中公司情况相比，其實不算嚴重，「起碼（公開發售）有幾千人拎到貨」（見另稿）。

和泓維亮暗盤每手賺逾千元

同日另有3隻新股掛牌，暗盤股價表現各異。和泓服務在耀才與輝立兩暗盤同樣收報1.9元，較招股價1.28元升0.62元或48.44%，每手2000股帳面賺1240元。維亮控股（8612）在耀才和輝立兩暗盤亦同報0.7元，較招股價0.55元升0.15元或27.27%，每手1萬股帳面賺1500元。

華檢醫療（1931）與其他新股暗盤表現相異，在耀才暗盤收報3.03元，較招股價3.07元跌0.04元或1.3%，一手1000股帳面蝕40元；該股在輝立暗盤則收報3.05元，較招股價跌0.02元或0.651%，一手帳面蝕20元。

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