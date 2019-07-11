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中小企難敵市場龍頭 非資本主義原意

【明報專訊】有一些分析認為要平息現時的亂局，特首林鄭月娥須辭職以平民憤，不過，謝清海認為即使林鄭下台，是次風暴不會因此過去，「目前需要的是在本港引入更開明的資本主義制度，繼續支持商界及自由市場，但更公平、包容及可持續。」

謝清海認為，香港的問題癥結之一，在今時今日的香港，土生土長的中小企及企業家經常發現難以與已存在的市場龍頭競爭，後者包括香港超級富豪、中國內地及外資企業，也即是說，本港一直所追求的公平競爭環境已受到破壞，在經濟增長減慢的情况下，小企業與已成熟的大企業競爭時處於劣勢。「雖然這樣的市場競爭格局促進企業盈利，但這最終會令一般人感到被忽略及絕望，這也減少競爭及窒礙企業家精神，並非資本主義的原意。」

改革符合利益 料中央不會反對

香港若進行大改革，先要得到中央的同意，可以嗎？謝清海表示：「當然，香港推行任何重大的新政策前，需要向擁有香港主權的中國政府諮詢意見。這不是值得擔心的事，反對這些改革並不符合北京的利益。相反，中國內地本身就是社會及經濟改革的得益者，僅利用兩代人的時間，便把整個國家轉型，實在是極好的歷史成就。很明顯，中國是希望香港穩定和繁榮的。」

另外，謝清海認為，示威者將他們的怒氣及挫敗感投射於香港警務人員是錯誤的，「警察只是履行他們的責任，維護法紀。相對其他地方的警察，香港警察已頗為克制，專業地處理街頭示威事件。目前的危機是，警察士氣可能受損，而香港的法治亦可能受到破壞……在其他地方，假如警察難以應付局面，政府可以徵召軍隊，但香港沒有本身的軍隊，所以我們需要依賴警察。當然，在極端的情况下，香港政府可以向中國人民解放軍尋求協助，但這是非常危險的事，如果中國軍隊被香港政府要求介入，這將摧毀投資者的信心！」

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