「基金之王」謝清海評反修例危機：聯匯釀樓價泡沫 應適時檢討

謝清海表示：「香港要走出危機的話，除了啟動重要的社會及經濟改革外，沒有其他選擇，而這些改革的重要性在於為年輕人帶來更大希望，令年輕人可以從本港社會的繁榮中得益。在目前的制度下，很大部分的香港人感受不到經濟及社會發展的成果，即使部分本來對政治不感興趣的人也參與示威運動；在事情變得無可挽救前，政府一定要帶來改變，為一些不開心的人群帶來希望。」

謝清海認為，實際上政府可把今次危機轉化為機會，因為今次事件的嚴重性已「授權」本港引入改革及轉變，否則，在直至2047年的未來28年，香港經濟可能像被核彈攻擊一樣——自己釀成的騷亂可以導致人命傷亡，以及大部分人的財產損失（很大程度與樓價下跌有關）。

需建立長期計劃應付2047

謝認為，「只有少數香港人有條件移民，對於大部分人來說香港便是他們唯一的家，他們除了留在香港接受事態發展的結果以外，別無選擇……社會已經如此分化，沒有任何長期領導、計劃及願景，未有預備好如何應付2047年的挑戰，屆時香港的特別行政區地位按計劃將告一段落」。

「過去一段長時間香港都是自由放任經濟（laissez-faire economics）的表表者——自由競爭、政府不干預及公平競爭環境，在上世紀後半期的經濟奇跡，此老牌資本主義的實踐，的確為大部分香港人帶來快速收入增長。但情况已經轉變，香港經濟已經進入『高原』，整體而言香港在全球市場已沒有以前一樣有競爭力。我們留意到這是盲目追求經濟增長和利潤至上的制度帶來的破壞。」

寡頭壟斷經濟 貧富懸殊加劇

謝清海表示，本港經濟目前已由「卡特爾」（Cartels）所主導，有關財團以寡頭壟斷的方式提供所有的產品及服務，這也是資本主義叢林法則所主導的適者生存哲學所造成的局面。本港貧富的差距是全世界最大的。雖然本港精英階級繼續賺取財富，但普羅百姓的生計並沒有好轉，因為社會過分擠擁、環保水平下跌及公民尊嚴受損。

「除了改變以外，別無選擇。事實上，一般香港人均面對挫敗感——他們感到在這制度裏再分享不到好處，屬是次本港大規模的社會騷亂的根本原因，雖然港府已經宣布修訂《逃犯條例》『壽終正寢』。」

雖然香港稅率不高，但香港樓價和租金高企，令買不到樓的尤其年輕人難以分享經濟成果，造成社會怨氣。謝說，政府要重新檢討所謂的「低稅率制度」，「『低稅率制度』其實名不副實，甚至適得其反，因為一個典型的香港家庭須繳付頗高稅率，是以支付高昂租金及樓價的方式來繳付。」

高樓價高租金變相是交重稅

他認為，政府須進行的一個主要改革是打破地產霸權，因為本港太多財富集中於房地產，地產發展商直接或間接僱用的商業說客，不論在回歸前或特區政府管治期間，均希望維持既得利益、拒絕改革。「我們提供一個大膽的解決方案，香港政府重新改寫遊戲規則，讓地產市場以不同形式開放予更多參與者，達至增加競爭，令公眾有更多的公營及私營房屋可以選擇……在增加土地供應方面，政府已計劃的大規模填海計劃必須加快推行。香港相當部分土地是郊野公園，當中部分郊野公園可以用來興建高質素的中產住宅，稍後再將填海所創造的土地用來重置郊野公園。」

謝清海又認為，政府也需要留意大灣區發展，「這國策涵蓋包括香港在內的珠三角城市，大型的交通基建正在把區內城市連接，包括全世界最長的跨海大橋連接香港、澳門及珠海，而內地容許澳門利用鄰近的橫琴島來發展是可以參考的先例……為甚麼內地政府不可以也同樣把廣東省某些土地租給香港發展呢？這些土地可以由香港來管理，發展成高質素的住宅屋苑，或者香港也可以把某些高等教育、醫療設施或貨櫃碼頭搬遷至新發展地區」。

除了增加土地供應，謝清海認為面對目前的困境，香港政府需要改變以往的不干預政策。「即使令某些舊有勢力不開心，港府也要讓本地人享有更好的訓練、教育及工作機會，新加坡及澳門政府近年在這方面的成果便值得港府學習。」他認為，港府對於一些壟斷現象要以更強硬手段應對，即使某些企業壟斷市場是合理的，因為它們需要建立規模效益與全球同業競爭，惟這僅屬少數，香港需要更多放寬監管及聚焦於消費者權益。

不干預政策過時 須聚焦民生福祉

「香港政府要聚焦於為香港人謀福祉，環顧全球，社會動盪和不公平現象增加的趨勢，而很多政府正就此尋找解決方案。香港可以考慮其他社會有何成功經驗值得借鏡。香港具備進行改革所必須的財政資源，人均年收入達38,000美元，與法國水平相若，目前聚焦於如何令香港人開心屬明智之舉，而非繼續默許選擇昔日為增長而增長的經濟模式！

「不要忘記香港擁有龐大的儲備，最新彭博數據顯示，香港金管局是美國國庫債券的十大持有者之一，這代表着一代又一代香港人所積聚下來的儲蓄，正由金管局管理。這些錢屬於香港人，原意便是用來應付緊急情况，這正是今時今日香港的現狀。簡單來說，改革的代價是高昂的，我們樂意看到有一間忠實的銀行（金管局）願意處理這個暫時性的亂局。」

謝進一步指出，即使把港元與美元掛鈎的聯繫匯率也可以重新檢討，雖然最好不要作出任何倉卒的決定，因為聯繫匯率過去一直也有助穩定香港，「問題出在聯繫匯率要求香港的利率必須跟隨美國的利率，等同香港向美國聯儲局犧牲了貨幣政策的獨立性，香港已被迫跟隨聯儲局保持着非常低息的環境，這令香港產生房地產泡沫，也令貧富懸殊加劇……在適當的時候，非常小心的審視經濟後，香港可以考慮將港元改為同時與美元及人民幣掛鈎，美元及人民幣比重各佔50%。雖然這不是一個完美的機制，但還是比較適合香港的現狀，因為本港與中國的經濟關係比與美國更密切。」

明報記者 陸振球、葉創成

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