華明邨未補價360萬 實呎6618元

公營房屋供不應求，做價升勢持續。美聯高級營業經理葉劍威表示，華明邨康明樓高層6室，實用面積544方呎，可作3房間隔，新近以360萬元（未補地價）獲綠表客承接，呎價6618元，成交價不但創屋苑未補地價新高，亦創新界北未補價公屋新高紀錄。原業主於2000年以約20.4萬元（未補地價）購入，帳面獲利約339.6萬元或16.6倍。

世宙兩房連天台戶720萬破頂

同時，元朗世宙錄二手破頂成交個案，市場消息指，世宙5座頂層單位，實用面積429方呎，2房間隔，附連96呎天台，以720萬元易手，實呎16,783元，成交價創屋苑2房新高，呎價更創屋苑新高。原業主2015年12月以596.2萬元一手買入，持貨3年多帳面獲利123.8萬元或21%。

都會駅3房1160萬 3年多帳升近七成

至於將軍澳都會駅最新錄得一宗3房戶成交，原業主持貨3年多，沽出大賺近七成。中原分區營業董事伍錦基表示，都會駅3座高層B室，實用面積678方呎，3房間隔，新近以1160萬元易手，實呎17,109元。原業主於2016年2月以700萬元買入，持貨逾3年多，帳面獲利460萬元，物業升值約66%。

逸峯7月首錄成交 2房642萬易手

另粉嶺逸峯新錄本月份首宗二手成交，利嘉閣分行經理李建禧表示，上述逸峯2座低層D室，實用面積452方呎，2房間隔，以642萬元易手，實呎14,204元。原業主2013年3月358.8萬元購入，帳面賺逾283萬元或79%。