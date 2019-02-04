新地CENTRAL PEAK 最快下月招標

一期涉53伙 3房1700呎起

新地副董事總經理雷霆表示，CENTRAL PEAK現時傾向以現樓形式發售，並將以市價推盤。同時，他認為下半年樓市將保持活躍。他解釋，今年上半年一手樓盤銷情暢旺，成交金額超過1200億元，宗數亦超過1.1萬，單以半年計已創下近年紀錄，而現時中美貿易戰沒有惡化迹象，加上市場剛性需求持續，故看好下半年樓市。

二期提供19座洋房

CENTRAL PEAK提供戶型由實用面積約1700方呎3房起、另提供約2100方呎的4房戶及連花園或連天台特色戶等，最大單位則約3000方呎。項目共72伙分兩期發展，第一期涉53伙分層住宅；第二期則有19座洋房，關鍵日期為明年4月30日，推售時間將容後公布。

淺水灣道90號推6號屋招標

其他豪宅新盤方面，長實（1113）淺水灣道90號昨日公布，將於本周日上午9 時招標推售1座洋房，該6號洋房樓高4層，實用面積5672方呎，屬5房5套間隔，內設私人升降機，連270方呎花園及976方呎平台，並與兩個車位同時出售。