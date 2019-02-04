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龍牀盤收萬票 周日賣344伙

【明報專訊】近期市場焦點、由內房商佳源國際（2768）與「舖王」鄧成波家族持有，被形容為「龍牀盤」屯門菁雋，於今日下午2時截票，市場消息指，項目昨日單日收逾3200票，過去5天累收約萬票，成為繼會德豐（0020）將軍澳日出康城MONTARA後，今年收票次高的新盤。發展商昨晚最新公布將於周日上午9時起開售344伙，佔全盤合共356伙的97%，按開售單位計，項目已超額認購逾28倍。

頂層特色戶折實實呎破2萬

項目自上周突擊劈價重推後，市場反應熱烈，發展商亦乘勢於一周內連續加推3張價單，直至昨晚上載最新銷售安排，決定於本周日及下周一，合共兩日開售344伙。周日開售的單位中，除標準戶外，亦推出1伙連天台的頂層特色戶，該單位為21樓9室，實用面積416方呎，2房間隔，外連89方呎平台及286方呎天台，定價1077.1萬元，扣除發展商提供最高22%優惠，折實價840.1萬元，折實實呎20,196元。

項目仍未推售的單位包括3伙1房戶及7伙頂層連天台戶。相關銷售安排方面，若準買家同時符合以下3項條件可優先揀樓，包括準買家為個人而非公司、沒有委任地產代理及合資格員工或其直系親屬，又或其介紹之任何人士。

天鑽暫收800票超額3.6倍

至於同為新界區的中海外（0688）大埔山塘路天鑽亦將於今天截票，過去6天累收約850票，按日前公布的銷售安排，項目將於本周六推售332伙，當中包括148伙招標出售，以價單發售184伙計，項目已超額認購約3.6倍。

加多利軒特色戶實呎3.3萬破頂

另外，恒地（0012）何文田加多利軒最新售出30樓A室特色戶，屬實用面積389方呎、連333呎天台戶，成交價1294.874萬元、實呎33,287元，兩者均創項目新高紀錄。加多利軒另一特色戶，較早時以實呎32,754元售出，意味上述新呎價較舊紀錄高出近2%。

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