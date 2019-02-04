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內地豪客「甩名」買MOUNT NICHOLSON 慳稅4891萬元

【明報專訊】近年「自製首置」個案多不勝數，其中內地背景的金澳控股集團董事局主席舒心，在今年5月把九龍站凱旋門單位內部轉讓後，上月再以逾8.7億元連購由會德豐（0020）銷售、九倉（0004）和南豐發展的山頂MOUNT NICHOLSON兩伙分層單位，其中一伙慳稅4891.3萬元。

兩個月前「甩名」凱旋門

土地註冊處資料顯示，MOUNT NICHOLSON上月以超過8.7億元售出的兩個分層戶，其中實用4266方呎的5樓C室，成交價逾4.223億元，而實用4596方呎，成交價逾4.55億元，兩伙實呎同為9.9萬元，兩伙買家同為舒心（SHU XIN）。

8個多月斥逾10億購連購豪宅

資料顯示，雖然作價逾4.223億元的5樓C室，必須付樓價15%、即約6335萬元雙倍印花稅，但另一伙作價4.55億元的5樓D室，只須付樓價4.25%印花稅，即涉稅款1933萬元。

事實上，舒心去年10月曾以1.9966億元購入凱旋門實用1955方呎的摩天閣中層A室「大宅門」單位，實呎10.2萬元，及後於今年5月、即上述兩伙MOUNT NICHOLSON成交前約1個月，凱旋門單位以1.8億元轉讓至陳笑瑋名下，而二人同時為一間金沃集團投資有限公司的董事，顯示有關交易為關連人士轉讓。換言之，今次舒心「甩名」後購買MOUNT NICHOLSON，其中一伙成功慳稅4891.3萬元或七成，而舒心在約8個多月時間，已斥約10.7億元連購3伙豪宅。

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