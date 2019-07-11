新盤活躍 半年辣稅反見3年低 首置佔逾九成 分析：反映「甩名」慳稅效應

明報記者 林可為

稅務局公布，上月三大辣稅的總成交宗數共1951宗，相對5月錄2934宗按月跌34%；辣稅總稅收20.27億元，相對5月25.86億元按月跌21%。數據顯示，上月涉額外印花稅SSD交易佔31宗，按月跌46%，宗數為今年新低；涉稅款1820萬元，按月減31%。至於涉雙倍印花稅DSD成交，上月錄1774宗、涉總稅款14.99億元，宗數和稅款按月跌33%和21%；其中涉住宅成交僅331宗、涉稅額8.28億元，按月分別大減46%和33%。

上月涉DSD住宅成交331宗跌46%

反映境外買家入市的買家印花稅BSD方面，上月涉成交宗數146宗，按月跌40%；相關稅款逾5.1億元，按月跌22%。以今年上半年計，三大辣稅涉總成交量1.29萬宗，比去年下半年錄1.49萬宗，按半年度計跌14%；上半年三大辣稅總稅收121.74億元，比去年下半年錄155.33億元，按半年度計跌22%。此外，上半年三大辣稅的宗數、稅款，同為2016年上半年錄1.43萬宗、涉逾91億元後，3年來的半年度新低。另上半年新盤成交雖高逾1.15萬宗，但同期錄得的BSD、DSD總稅收分別為29.58億、90.72億元，同樣是2016年上半年以來的最低半年度紀錄。

Q房網香港董事總經理陳坤興認為，上半年首置客入市比例極高，除反映實質需求強勁外，相信亦與透過「甩名」的「自製首置」人士入市增加、以避繳辣稅有關。

涉BSD成交半年挫近三成

綜合Q房網綜合土地註冊處和稅務局資料，上半年整體住宅註冊為36,110宗，比去年下半年的24,166宗增加近五成，更創港府開徵新版DSD以來的新高（新版DSD於2016年11月將稅率升至樓價15%）。至於當中要付15% DSD的個案卻只有2479宗，較去年下半年2857宗跌13%，意味首置宗數高達33,631宗，即佔整體住宅買賣比例高達93%，創有記錄以來新高。

同時，上半年BSD成交按半年計下跌28%至985宗，意味上半年整體住宅成交中，涉境外買家入市比例跌至只有2.7%。利嘉閣研究部主管陳海潮指出，上月三大辣稅宗數及稅收下跌，反映中美貿易戰惡化之影響，加上社會氣氛受《逃犯條例》修訂變得緊張，導致買家紛紛放緩入市步伐，令辣稅顯著回落。