湯文亮﹕能佔不能守 兵家之大忌

除了做生意與行軍打仗，搞社運亦要考慮到在佔領之後是否能夠守得住，如果不能夠，不如唔好佔領，無謂浪費人力資源。我不是講佔領立法會，這是大塊文章，我唔夠資格講，我係話上星期網民光復屯門公園，唔畀「大媽」及阿伯做一些勾勾搭搭的事，光復行動相當成功，差不多連警署也可以佔領。不過，佔領之後又如何，曲終人散，隔兩日那些大媽與阿伯又再次約會，地點依然是屯門公園，唔通連約會都唔畀，那些佔領者可能未必了解到，能佔不能守是兵家之大忌。

屯門公園驅趕大媽 如向社區播毒

今次示威者可能好心做壞事，其實在任何一個社區，很難得將那些性工作者及有需要的人集中在一處偏僻的地方，如果取消那一個地方，有如將病毒擴散至社區內任何地方，港九有不少大廈，全幢都是做一樓一，但又唔見區內有人要封殺那些大廈，因為他們知道，如果取締專做性交易的大廈，那些性工作者就會散入不同住宅大廈，最好辦法是將那些性工作者集中一起工作而非取締他們，今次屯門區議會犯了一個嚴重錯誤，以後那些大媽就會散入民居，更難管理。

現在大家不時見到有人撻訂，亦有人以低價出售物業，有很多人不明白，撻訂是因為沒有足夠資金成交，但既然已經買入，點解要低價出售，難道那些業主不知道樓價長遠必升。其實，全香港人都知道，賣樓只不過是那些業主守唔住，雖然現在利息低迷，但回報率亦不高，一般業主除了要付利息之外，每個月更加要清還部分按揭貸款，數目雖然不大，但將會慢慢消耗業主現金。過了一段時間，業主發覺不能長期持有那些物業，唯有出售一部分來紓緩供款壓力，所以市場上才會不時出現一些低價成交，這不是說物業市場有什麼危機。

最後一刻棄守 必定狼狽萬分

當業主發覺守唔住的時候，不同業主有不同做法，有業主會趁樓市形勢不俗、自己仍有能力供樓的時候，放棄手上一些非優質物業，這是我經常說的「逢三退一」，當有機會，又可以再買入另外一些物業。經過一段時間磨合優化，那些業主手上的物業大多數是優質單位，不但容易出租，就算出售也絕不艱難。

另外，有業主就會等到最後一刻，確認不能夠每月供款才出售手上物業，他們當然希望可以賣走手上劣質單位，但往往事與願違，就算有買家，一定會要那些業主手上最優質的物業，所以，即使是能佔不能守，在棄守時都要有一定策略，如果到最後一刻才棄守必定狼狽萬分。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]