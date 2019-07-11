周顯﹕香港地產商公字都贏

根據消息說，長實主席李澤鉅是希望慳錢，反正三大評級機構中，還有標準普爾和穆迪，惠譽在3家當中最小，因此，cut掉了也沒有甚麼大不了。

然而，如果要省錢，應該是cut最貴的兩家呀！不過，也不排除將來長實為了省更多的錢，連這兩家也cut掉，完全不用評級機構，也說不定。如果不想完全不用評級，也不妨考慮中國的大公資訊，相信大公資訊很願意拉這位大客戶，提高形象，價錢一定好平好平，評級也一定好高好高，價廉物美之至。

或者你會問，哎呀，大公資訊在國際間的信譽遠遠及不上三大，用它來評級，說不定利息會提高呢！

除非樓價大跌一國一制

這又牽涉到另一個問題，就是李嘉誠家族大把錢，現金多到可以用來成立李嘉誠基金會，長實也根本沒有甚麼借錢的需要，其實，今日香港的地產發展商，個個大把現金，銀行是求他們借錢，還有甚麼生意比借錢給他們安全呢？

就算是要去借錢，把利息拉高了，頂多就是李氏家族買公司的債券，在這個情况下，公司的利息愈高，對李家反而愈有利。

總之，今日香港地產商的狀况是「公是他們贏，字也是他們贏」，除非香港暴動，一國一制，解放軍血洗示威青年，樓價跌七成，否則，他們根本不可能會有任何輸的可能。

[周顯 投資二三事]