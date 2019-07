郭炳江向Banker分享服刑體會

「我心靈感到極大平安同寧靜!」

喺個見證會裏面,據講郭炳江回憶番喺赤柱服刑嘅日子,佢向在場聽眾話:「喺赤柱嘅後來一段日子,記得最令我難忘嘅時刻,就係秋天嘅每日日落時分,大概四五點左右,日落太陽通過囚室細小嘅窗口照射喺我面上,嗰刻係我最感受到神嘅同在,非常美妙、非常難忘;令我想起聖經Numbers(民數記)第六章24至26節話,『The Lord bless you and keep you; and be gracious to you; the Lord lift up His countenance upon you, and give you peace』,我心靈感到極大嘅平安同寧靜!」

雖然小琴未能夠身處其中,只能買飛上去Sky 100喺會場外等候,會後郭炳江步出會場,當時見佢精神飽滿,頭髮黑潤。雖然有保安阻攔,但見郭炳江滿面笑容同小琴簡單打聲招呼,小琴問佢呢期忙唔忙?佢好簡單講:「忙!」佢又話有同兒子傾偈。佢囝囝郭基煇亦即時現身,並對小琴講:「祝福你!」雖然係短短嘅接觸,小琴都感受到郭炳江嘅釋懷同喜悅。

[小琴密語]