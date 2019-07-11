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郭炳江向Banker分享服刑體會

【明報專訊】人生大起大落嘅前新鴻基地產（0016）聯席主席郭炳江，雖然𠵱家較少對外公開露面，但係佢仍然樂意同人分享做人心得。噚日佢親赴九龍站ICC上面嘅Sky100香港觀景台，同在座超過120位Banker分享福音，大部分仲係年輕人，全場爆滿。據講，原本係有投行嘅團契醞釀搞呢次分享會，最終嗰間投行冇出面，就由一家教會接手籌辦。

「我心靈感到極大平安同寧靜！」

喺個見證會裏面，據講郭炳江回憶番喺赤柱服刑嘅日子，佢向在場聽眾話：「喺赤柱嘅後來一段日子，記得最令我難忘嘅時刻，就係秋天嘅每日日落時分，大概四五點左右，日落太陽通過囚室細小嘅窗口照射喺我面上，嗰刻係我最感受到神嘅同在，非常美妙、非常難忘；令我想起聖經Numbers（民數記）第六章24至26節話，『The Lord bless you and keep you; and be gracious to you; the Lord lift up His countenance upon you, and give you peace』，我心靈感到極大嘅平安同寧靜！」

雖然小琴未能夠身處其中，只能買飛上去Sky 100喺會場外等候，會後郭炳江步出會場，當時見佢精神飽滿，頭髮黑潤。雖然有保安阻攔，但見郭炳江滿面笑容同小琴簡單打聲招呼，小琴問佢呢期忙唔忙？佢好簡單講：「忙！」佢又話有同兒子傾偈。佢囝囝郭基煇亦即時現身，並對小琴講：「祝福你！」雖然係短短嘅接觸，小琴都感受到郭炳江嘅釋懷同喜悅。

email:piano@mingpao.com

[小琴密語]

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