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張兆聰﹕環保行業佔先機 海螺創業可攻可守

【明報專訊】恒指昨升88點，收報28,204點，成交金額643億元。市場等待聯儲局主席鮑威爾發表講話，市况膠着交投淡靜，表現較佳的是醫藥股和物管股，後者受到永升生活（1995）發盈喜而全線大升。早前推介西部水泥（2233），見報當日便大升，之後走出一個大升浪，昨日則輪到亞洲水泥（0743）破頂，倒是幾隻大型水泥股表現不溫不火，格局上似是小型股炒併購概念。整體來看，水泥需求可能已接近見頂，行業較大機會進入上落市格局，持有海螺（0914）49%股權的海螺創業（0586），是進可攻退可守之選。

內地通脹數據大致符合預期，6月份CPI同比上漲2.7%，環比下降0.1個百分點；PPI同比持平，環比下降0.3個百分點。非洲豬瘟已爆發多時，豬肉價格最主要的升浪相信已經出現，而近月又疊加水果價格飈升，CPI依然仍未突破3%。就算下半年進一步升溫，很可能也只是最後升浪，屬強弩之末，難以限制貨幣政策空間。PPI持續走低，背景是全球製造業PMI都不景氣，而供給側改革的限產力度減弱，產量上升也打壓了價格。由於2018年5月至10月，PPI均處於高位，今年同期這段時間很可能會出現負增長。但企業財政狀况較以往為佳，當價格跌至成本附近，不會如過去般為償債而不斷增加生產而進入惡性循環，下半年較大可能是產銷兩弱，價格低迷但不會持續通縮，有點像股市般動彈不得。

憧憬手遊新分成比例 騰訊彈1.7%

昨日指強勢股宜回穩支撐大市，結果友邦（1299）和平保（2318）下跌，反而是騰訊（0700）撐起大市。有報道指騰訊近期與國內各大Android渠道攤牌，要求新遊戲按七三比例分成，並且如果使用騰訊支付還要再抽20%的通道費。報道指騰訊要求最近剛發布的《劍網3：指尖江湖》和《跑跑卡丁車》，均採用新的分成比例，即騰訊收七成。若成功，對盈收會有頗大刺激作用，消息刺激騰訊股價升1.7%。

今年水泥股價格比較波動，首季跟隨全球股市反彈，到4月份傳出中央對行業的錯峰生產、區域企業聯合控制價格表達不滿而連續下跌兩個月，之後又隨股市回升。水泥價格則不溫不火，按慣例由年初高位回落，但3月、4月份的傳統反彈期，價格回升力度僅約3%，與去年同期高達10%相差很遠。這是否意味需求疲弱？也不是，始終房地產投資依然偏強，基建也是逐漸回升。筆者相信主要是中央4月份的表態，就是要求水泥價格不要再漲，相信業界也達成共識以免中央出手，今年價格都會以平穩為主。

水泥需求近見頂 環保業務成增長動力

中國水泥市場已是一個非常成熟的市場，2016至2018年的產量，分別為升2.5%、跌0.2%和升3%，都已變動不大。現在價格也趨於平穩，只要成本不出現重大變數，股價很難大升和大跌。企業都已尋求在其他領域增長，海螺多年前已透過海螺創業進軍危廢固廢、垃圾發電等環保業務，設施基本上已遍佈全國，由東南部的雲南、貴州、四川、重慶；南部的廣東、廣西、江西、湖南；中部安徽、西部甘肅、新疆等省份都已佈局。

集團與中國建材（3323）、西部水泥、山水水泥（0691）等合作，在對方設施、區域發展危廢固廢、垃圾處理業務。一方面，集團來自海螺水泥的盈利貢獻穩定，環保業務能快速增長，是水泥股炒波幅以外，另一進可攻退可守選擇。

[張兆聰 還看今朝]

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