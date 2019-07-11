盧志威﹕金債避險功能失效

次季企業盈利差 大摩看淡前景有理

中港股票進入半年業績期，發盈警的股票有增加，將是市場的隱憂，美股方面即使非農就業數據甚佳，但PMI以至消費者信心都呈現疲態，連帶企業盈利都有可能受累，據統計羅素指數有30%公司錄虧損，而標指上半年的收入和毛利都較往年下跌，以第二季經濟的惡化程度，隨時盈利預測再向下調，「地雷股」的數目有所增加。

德國化工龍頭BASF的盈警，其實可以代表大部分公司的環境，第二季預估收入只不過是減4%，EBIT可以大跌47%至10億歐元，主要是材料、化學品及農業解決方案部門盈利大跌所拖累，BASF作為大企業，第二季尚且要面對逆境，其他中小型企業所面對的景况，大家可想而知。

現追沽股票風險大

如果下半年股市要有好表現，除了利率要如預期大手減下去之外，經濟亦要爭氣，現時的資產市場好像在玩博傻，一日有平錢，一日就谷入去市場，逼住資金在不同類別當中流轉，由於這波升勢去得太盡，聯儲局如果改變心態，股市、黃金、債價都會突然死亡，就算減息，如果力度不足，市場都可能不收貨，所以大摩發出預警，下調美股和新興市場前景的預測不無道理。

只是現時落注追沽，風險很大，因為技術走勢如市寬仍然強，估頂難以預測要捱價捱多久，只可以順勢而行，視乎事情的發展部署，只是黃金和債券的避險功能，上周五過後已經失效，不可再視為避風港。

[盧志威 美股搏擊]