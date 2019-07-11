經濟
盧志威 美股搏擊

投資策略

下一篇 上一篇

盧志威﹕金債避險功能失效

【明報專訊】上周五非農數據公布之後，市場將好消息當壞消息炒，主要是覺得債息跌過龍，經濟好轉會令債息下跌的速度放慢，今年以來股市的升幅，是由預期利率下降推動，靠推升股票的估值拉高，實質企業盈利欠佳。

次季企業盈利差 大摩看淡前景有理

中港股票進入半年業績期，發盈警的股票有增加，將是市場的隱憂，美股方面即使非農就業數據甚佳，但PMI以至消費者信心都呈現疲態，連帶企業盈利都有可能受累，據統計羅素指數有30%公司錄虧損，而標指上半年的收入和毛利都較往年下跌，以第二季經濟的惡化程度，隨時盈利預測再向下調，「地雷股」的數目有所增加。

德國化工龍頭BASF的盈警，其實可以代表大部分公司的環境，第二季預估收入只不過是減4%，EBIT可以大跌47%至10億歐元，主要是材料、化學品及農業解決方案部門盈利大跌所拖累，BASF作為大企業，第二季尚且要面對逆境，其他中小型企業所面對的景况，大家可想而知。

現追沽股票風險大

如果下半年股市要有好表現，除了利率要如預期大手減下去之外，經濟亦要爭氣，現時的資產市場好像在玩博傻，一日有平錢，一日就谷入去市場，逼住資金在不同類別當中流轉，由於這波升勢去得太盡，聯儲局如果改變心態，股市、黃金、債價都會突然死亡，就算減息，如果力度不足，市場都可能不收貨，所以大摩發出預警，下調美股和新興市場前景的預測不無道理。

只是現時落注追沽，風險很大，因為技術走勢如市寬仍然強，估頂難以預測要捱價捱多久，只可以順勢而行，視乎事情的發展部署，只是黃金和債券的避險功能，上周五過後已經失效，不可再視為避風港。

[盧志威 美股搏擊]

上 / 下一篇新聞

TVB認客戶押後廣告 稱無重大影響 網民籲商戶停光顧 無綫：報道公正不偏
TVB認客戶押後廣告 稱無重大影響 網民籲商戶停光顧 無綫：報道公正不偏
就寶礦力抽廣告帖文 母公司道歉
就寶礦力抽廣告帖文 母公司道歉
學者：廣告客怕損形象 事件料屬短暫
學者：廣告客怕損形象 事件料屬短暫
康宏財務入稟控告 曹貴子等亂批貸款
康宏財務入稟控告 曹貴子等亂批貸款
百威孖展168億 券商：遜預期 超購3.4倍 估計42.6元定價近下限
百威孖展168億 券商：遜預期 超購3.4倍 估計42.6元定價近下限
恒指結束五連跌 夜期高水逾百點
恒指結束五連跌 夜期高水逾百點
銀行預留太多資金 拆息昨回落
銀行預留太多資金 拆息昨回落
時富商品時富證券違規 證監譴責罰款630萬
時富商品時富證券違規 證監譴責罰款630萬
「財仔」入稟追討東方紅3208萬
「財仔」入稟追討東方紅3208萬
中電客戶可用轉數快交電費 另啟用Alipay WeChat Pay繳費服務
中電客戶可用轉數快交電費 另啟用Alipay WeChat Pay繳費服務
1/3港人用AlipayHK 螞蟻金服：已成功
1/3港人用AlipayHK 螞蟻金服：已成功
森信去年盈利跌 因審慎接單
森信去年盈利跌 因審慎接單
鮑威爾：貿戰續累經濟 將採「適當」行動 谷通脹免步日本後塵 標指首破3000點
鮑威爾：貿戰續累經濟 將採「適當」行動 谷通脹免步日本後塵 標指首破3000點
MAX停飛影響 波音龍頭地位讓空巴
MAX停飛影響 波音龍頭地位讓空巴
日韓摩擦升溫 麥樸思籲做好準備
日韓摩擦升溫 麥樸思籲做好準備
張兆聰﹕環保行業佔先機 海螺創業可攻可守
張兆聰﹕環保行業佔先機 海螺創業可攻可守
袁沛儀﹕通脹緩慢回落 美元弱勢有限
袁沛儀﹕通脹緩慢回落 美元弱勢有限
張兆聰﹕停補貼掀搶裝潮 金風科技受惠
張兆聰﹕停補貼掀搶裝潮 金風科技受惠
李曉佳﹕的士總會後台 比「紅的」更紅
李曉佳﹕的士總會後台 比「紅的」更紅
技術取勝﹕頤海突破上落區間
技術取勝﹕頤海突破上落區間
郭炳江向Banker分享服刑體會
郭炳江向Banker分享服刑體會
騰訊劉熾平當年是狀元
騰訊劉熾平當年是狀元
周顯﹕香港地產商公字都贏
周顯﹕香港地產商公字都贏
湯文亮﹕能佔不能守 兵家之大忌
湯文亮﹕能佔不能守 兵家之大忌
新盤活躍 半年辣稅反見3年低 首置佔逾九成 分析：反映「甩名」慳稅效應
新盤活躍 半年辣稅反見3年低 首置佔逾九成 分析：反映「甩名」慳稅效應
內地豪客「甩名」買MOUNT NICHOLSON 慳稅4891萬元
內地豪客「甩名」買MOUNT NICHOLSON 慳稅4891萬元
龍牀盤收萬票 周日賣344伙
龍牀盤收萬票 周日賣344伙
新地CENTRAL PEAK 最快下月招標
新地CENTRAL PEAK 最快下月招標
華明邨未補價360萬 實呎6618元
華明邨未補價360萬 實呎6618元
梁昌家族售公爵街物業 市值4.5億
梁昌家族售公爵街物業 市值4.5億
「基金之王」謝清海評反修例危機：聯匯釀樓價泡沫 應適時檢討
「基金之王」謝清海評反修例危機：聯匯釀樓價泡沫 應適時檢討
中小企難敵市場龍頭 非資本主義原意
中小企難敵市場龍頭 非資本主義原意