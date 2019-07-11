袁沛儀﹕通脹緩慢回落 美元弱勢有限

在上述環境下，估計美股借勢回落，避險資產有支持，10年期國債孳息繼續在低位徘徊；估計黃金反覆上試1450美元，美元兌瑞郎下試0.98。

雖然日圓近日略為回落，但日本央行再無更寬鬆的貨幣政策可推行，同時其他主要央行的貨幣政策趨向寬鬆，將令日圓低位有支持，料美元兌日圓於108至109.50上落。

歐元區方面，無論參考股市增長或商業景氣指數，均預示經濟增長放緩；貨幣供應增長也回落，料歐洲央行也趨向寬鬆貨幣政策。由於走勢與美元相若，料歐元未見單邊，短線在1.1140與1.1280區間整固。

憂英經濟衰退 料鎊匯下試1.23

至於英國，在月底正式公布下任保守黨黨魁前，脫歐進程繼續膠着。雖然約翰遜當選呼聲較高，但其硬脫歐立場搖擺不定，料對英鎊短線的影響有限。不過要留意市場擔心英國經濟出現衰退，將利淡英鎊下試1.23水平。

澳洲通脹、經濟增長及失業率均遜於美國，料澳元將回落。技術上匯價未能突破下降通道頂部後回落，估計將接近上月低位0.6830。紐元亦然，估計下試0.6550。加拿大央行在貨幣政策上不比外圍寬鬆，利好加元中線走強，料美元兌加元於1.3040至1.32整固後再回落。

交通銀行香港分行環球金融市場部

[袁沛儀 匯萃通]