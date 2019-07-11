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日韓摩擦升溫 麥樸思籲做好準備

【明報專訊】日韓的政治衝突影響到韓國的半導體產業。韓國總統文在寅昨與三星電子、LG、現代、樂天等約30家企業的代表會面時，警告與日本的矛盾可能並非短期內可以解決，日本可能延長對韓國的半導體材料出口限制，韓國政府會協助企業應對。「新興市場之父」麥樸思（Mark Mobius）警告，日韓緊張關係升溫，除非美國嘗試出面斡旋，否則問題難以輕易解決，呼籲投資者要做好準備。

文在寅預警半導體企業暫難解糾紛

麥樸思稱，科技公司將易受衝擊，投資者須仔細研究哪些公司或行業最易受到影響，作出審慎的投資選擇。他呼籲韓國企業應為受到日本出口限制的半導體關鍵材料，找尋替代供應商。他形容此事並不容易，但應可做到。

韓國法院去年10月裁定，日本企業須向二戰時期強徵的韓國勞工提供賠償，令兩國衝突加劇。日本政府認為索償問題已於1965年的《日韓請求權協定》解決，批評韓國法院的裁決違反國際法。日方本月初作出反擊，加強管制3種半導體原料出口至韓國。韓國已表明將向世界貿易組織（WTO）投訴。日方則表示，調整貿易管理政策是基於安全保障，把韓國從過去的優待名單剔除，恢復正常審批程序，並無違反世貿規則。

麥樸思稱，這些源自日治時期的糾紛，部分由於新一代日本人「討厭因先輩的罪行而受指摘」，而韓國人又不喜歡日本「拒承認過去的違法行為」。他說，投資韓國並非沒有出路，韓國市場仍有投資機會，但投資者要採取審慎態度。受日本政府收緊對韓國半導體材料出口的影響，全球最大儲存晶片製造商三星電子本月股價跌4％。

文在寅昨表示，當前的問題前所未見，有必要建立官民應急機制，確保政商界隨時交流，並爭取在追加預算編列研發預算，減少韓國企業損失。

（綜合報道）

[國際金融]

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