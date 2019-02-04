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MAX停飛影響 波音龍頭地位讓空巴

【明報專訊】波音最暢銷的737 MAX窄體客機停飛，令波音上半年飛機交付量按年急跌37%至239架。與此同時，空巴上半年交付量按年增28%至389架。

波音自3月起，暫停了MAX客機的交付，超過150架未交付的MAX現停放在美國各地。由於MAX復飛時間未明，料空巴全年交付量可望超越波音，8年來首次成為全球最大飛機製造商。空巴股價今年以來升約47%，波音股價則較3月歷史高位跌約18%。

上半年交付量 波音跌空巴升

波音已在4月將737 MAX的每月產量由52架削減至42架，預計波音今年的現金流將會減少，債務將會增加。在淨訂單數量方面，空巴上半年有88架新訂單。波音則面對大量訂單被取消，上半年的淨訂單為負119架，即接收新單數字少於取消的訂單，不過數字未包括英航上月在巴黎航空展與波音達成的購買200架MAX意向訂單。

目前空巴在窄體客機方面的訂單數量遙遙領先。今年上半年，空巴公布了123架窄體噴射客機的淨訂單，部分訂單來自巴黎航展首次亮相的A321XLR。波音同期的窄體客機淨訂單則為負180架。不過在寬體客機淨訂單方面，波音有61架，而空巴卻是負35架。大型的波音787夢幻客機及777客機，利潤通常高於窄體客機。

（綜合報道）

[國際金融]

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