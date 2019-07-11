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鮑威爾：貿戰續累經濟 將採「適當」行動 谷通脹免步日本後塵 標指首破3000點

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾昨向眾議院金融服務委員會就貨幣政策作證，向市場釋出鴿派信號。儘管中美貿易戰近期停火，鮑威爾稱自上月的貨幣政策會議以來，貿易緊張形勢的不確定性及對環球經濟的憂慮，繼續拖累美國經濟前景，且通脹持續低迷，聯儲局將採取「適當」行動維持經濟擴張。《華爾街日報》形容，鮑威爾的言論是為減息鋪路，市場預期最快可望於本月底減息。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員認為本月減息四分之一厘的概率為七成，大幅減息半厘的概率更增至接近三成。

大幅減息概率增至三成

鮑威爾又談到日本的低通脹問題，聲言不想步其後塵。對於減息的幅度，鮑威爾表示要視乎數據，令市場對大幅減息半厘的預期有所升溫。

受鮑威爾的言論刺激，加上美國原油庫存大減，推動國際油價升3%，令能源板塊上漲，標普500指數昨早段首次升穿3000點。納指和道指早段也曾齊創新高，然後升幅收窄。 美國10年期國債孳息下滑至2.04厘。美匯指數跌0.3%，跌至97.1左右。金價反彈，期金曾升穿每盎司1410美元。

鮑威爾表示，美國經濟仍穩健增長，就業市場保持強勁，但近期的不確定性有所增加，貿易戰導致商業投資放慢，通脹疲弱持續的時間可能比預期更長，對美國經濟的下行風險持續。他說，一些主要的外國經濟體的經濟勢頭似乎放緩，可能影響到美國經濟。此外，一些政府政策問題尚未得到解決，包括貿易發展、聯邦債務上限和英國脫歐。他表示，美國次季的整體增長似乎有所放緩，住房投資和製造業產出下降，不少聯儲局的政策制定者認為，放寬貨幣政策的理據增強。

美庫存大跌 油價飈3%

鮑威爾在上月的貨幣政策會議已表明，若經濟前景受貿易政策等不確定因素籠罩，且環球經濟增長未見改善，聯儲局將會減息。摩通首席美國經濟師費羅利（Michael Feroli）稱，鮑威爾的證詞強調前景的不確定因素，而不是強調非農職位強勢增長，這強烈暗示聯儲局本月稍後傾向放鬆貨幣政策。

鮑威爾指出，雖然就業市場穩健，但許多美國人的收入不均，非洲裔和西班牙裔的美國人失業率，仍高於白人和亞裔人。

瑞銀（UBS）首席美國經濟師卡彭特（Seth Carpenter）預期，聯儲局在7月減息後會按兵不動，而聯儲局上月公布點陣圖出現嚴重分歧，9名聯儲局官員預測今年不會減息，8人預測會減少一至兩次。

「倘遭特朗普撤職也不離去」

另有分析師對鮑威爾近期趨鴿表示質疑，因為特朗普政府的貿易保護政策由來已久，但直至去年底聯儲局仍在加息，如今美國經濟穩健，為何又需要減息。鮑威爾強調聯儲局獨立的重要性，又稱即使美國總統特朗普撤除其職位，他也不會離開崗位。他又談論到facebook擬推出的加密貨幣Libra（天秤）有潛在的好處，但也有許多嚴重的問題，監管機構不應急於向其開綠燈。此外，加拿大央行昨維持利率不變，並如預期上調次季經濟增長預測，但強調貿易戰對經濟的風險。

（綜合報道）

[國際金融]

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