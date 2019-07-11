1/3港人用AlipayHK 螞蟻金服：已成功

萬啟年引述市場調查機構Juniper的數據指，約33％市民使用AlipayHK。他指現時在9個地區推出支付業務，當中有兩個是已發展市場，包括香港及韓國，在已發展市場會普遍遇到困難，包括人們習慣使用銀行及由信用卡主導支付市場。但他認為，只要做好客戶體驗，當客戶感受到方便就不會用回傳統的支付方法。明年港鐵接受AlipayHK付款，愈來愈多的使用場景會令香港人增加熟悉程度及形成習慣，有望推動市場發展。

昨日RISE論壇亦有談論到虛擬銀行，WeLab創辦人及行政總裁龍沛智表示，傳統銀行因應虛擬銀行的出現而取消低結餘收費，但他認為虛擬銀行的優勢還有很多，如在整體客戶體驗及使用科技的方式，因此相信雙方競爭將會是多方面。

WeLab龍沛智：虛擬銀行優勢多

早前高盛的報告指，虛擬銀行可以取得30％的市場份額。龍沛智認為，虛擬銀行業界能否取得這成績，重點在於是否能取得及鞏固兩種客戶群，首先是現在已有使用銀行服務的人，他們想作出新嘗試，或會逐步把更多的交易轉移至虛擬銀行；第二批潛在客戶群是現時沒有銀行戶口的年輕人，他們會以虛擬銀行作為主要往來銀行。未來能否達到高盛預測的數字，主要視乎這兩批客戶如何發展。