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中電客戶可用轉數快交電費 另啟用Alipay WeChat Pay繳費服務

【明報專訊】跨銀行轉帳系統「轉數快」自推出以來，使用量一直上升，昨日再有龐大的用戶群加入。中電宣布，為所有住宅及商業客戶新增流動支付平台，逾260多萬名客戶可於昨日起，透過轉數快、AlipayHK和WeChat Pay HK繳付電費。這是繼去年煤氣（0003）及港燈（2638）後，再有公用事業機構加入轉數快。

明報記者 廖毅然

中電指出，客戶若選用轉數快服務，可用銀行手機應用程式或儲值支付工具，掃描電費單上的二維條碼，即可繳付電費。若想透過AlipayHK或WeChat Pay HK交費，客戶可在這兩款電子錢包開設帳戶及連結電力帳戶，電費單發出後便會在手機收到通知，可在應用程式內即時查閱及繳交電費，亦可隨時查閱過往的付款紀錄。

手機掃描電費單二維碼繳款

為鼓勵客戶使用新支付服務，AlipayHK、WeChat Pay HK和中銀香港（2388）的 BoC Pay（支援轉數快服務）將於7月15日起分別推出不同的推廣優惠。當中僅WeChat Pay HK在昨日披露優惠詳情，由7月15日至10月15日推廣期間，用戶可免費領取一張20元的電子現金券，在首次繳交電費滿50元時自動扣除。另外，中銀香港表示，客戶首次使用BoC Pay繳交中電電費，可獲20元獎賞，之後每次繳費可獲5元獎賞。

AlipayHK行政總裁陳婉真表示，希望透過推出自動付款功能，進一步為市民帶來方便的生活，用戶不再需要惦記各種生活雜費的到期日。她透露，未來AlipayHK將會與更多公用事業機構合作。

WeChat Pay BoC Pay有20元優惠

轉數快為跨行轉帳系統，除用於個人對個人轉帳外，亦可用於商戶支付。金管局及銀行界自去年10月底推出轉數快後，港燈及煤氣已率先容許客戶透過轉數快交費。煤氣發言人昨日對本報指，推出服務初期，每月有約1500用戶透過轉數快交費，近月相關數字增長至4000戶。港燈發言人則指，透過這個途徑去繳交電費的客戶數目正穩步上升，暫時佔整體利用電子繳費客戶群的小部分。

儘管政府聲稱大力支持電子支付的發展，但現時私人的公用事業機構均已連接轉數快，政府反而慢一步。財經事務及庫務局發言人昨日重申，政府現正籌備採用轉數快便利市民繳交稅款、差餉及水費，預計於今第四季推出服務。

相關字詞﹕電子支付 中電 轉數快

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