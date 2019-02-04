時富商品時富證券違規 證監譴責罰款630萬

證監會表示，時富商品為方便運作，在2009年1月至2016年12月期間，約180次從客戶帳戶轉出約4400萬元，以向客戶主任支付每月佣金回扣。每次轉帳所涉金額介乎24.9萬元至超過100萬元。

違規操作或逾20年

證監指出，時富商品多數在從客戶信託帳戶初次提款後數日，才填補相關客戶資金所出現的不足之數，其中一次是在提款後41日才填回差額。

時富商品無法追索開始上述做法的確實日子，但是證據顯示，有關安排可能已沿用超過20年，是直至證監會對其常規及監控措施進行視察才被揭發。

證監會亦發現，時富證券在2015年7月8日，曾利用一項同日資金調換安排，將合共4000萬元的款項從其客戶信託帳戶轉至時富商品的客戶信託帳戶，令時富商品能及時應付港交所的多項追繳保證金通知。

證據進一步顯示，時富商品及時富證券沒有落實妥善的監控措施以保障客戶款項，亦沒有就處理客戶款項監督其職員，導致其會計及財資職員在極少的監督、指示或指引下，實際上可自由處理客戶款項。

時富：有機會解決老舊問題

證監會認為，由於穩妥保管客戶資產是持牌法團的基本責任，故即使客戶資產沒有蒙受損失，任何違反這項責任的行為是不能姑息的。

時富商品及時富證券回應稱，重視證監會調查結果，對有機會解決老舊問題表示歡迎。公司已就內部操作程序作出詳細審查，並提醒所有員工合規的重要性。