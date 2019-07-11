銀行預留太多資金 拆息昨回落

【明報專訊】今年暫時集資額最大的新股百威亞太（1876）將近完成招股，短期港元拆息（HIBOR）繼續大幅回落。鎖定的資金將在下周四（18日）回流市場，一周拆息回落53點子（1厘等於100點子），報2.52厘。百成亞太超額倍數只屬一般，分析指市場早前預留太多資金，因此有資金流回市場令拆息回落。不過分析指，藍籌國企派息，加上潛在的阿里巴巴上市完成之前，拆息也不會回落至2厘水平。
阿里將上市 拆息暫難回落至2厘水平
拆息昨日全線回落，隔夜拆息下降31點子，報1.66714厘，兩周拆息報2.49536厘。中長期拆息雖然下跌，但仍在2.4厘以上，1個月拆息跌19點子，報2.47厘，3個月拆息跌10點子，報2.49429厘。6個月和12個月拆息跌不足1點子，約報2.42厘。拆息回落令港匯進一步走弱，截至晚上10時半報7.815，跌71點子（1元等於1萬點子）。
華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，百威招股前，市場為招股過度預留資金，另外美國減息幅度預期下降令股市出現回調，招股反應一般，市場將預留過多的資金放回市場，因此拆息回落。不過本月多間大企業需要資金派息，阿里巴巴亦傳將會上市。因為現時銀行體系總結餘只餘500億元水平，市場為此預留資金會較為謹慎。