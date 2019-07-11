銀行預留太多資金 拆息昨回落

【明報專訊】今年暫時集資額最大的新股百威亞太（1876）將近完成招股，短期港元拆息（HIBOR）繼續大幅回落。鎖定的資金將在下周四（18日）回流市場，一周拆息回落53點子（1厘等於100點子），報2.52厘。百成亞太超額倍數只屬一般，分析指市場早前預留太多資金，因此有資金流回市場令拆息回落。不過分析指，藍籌國企派息，加上潛在的阿里巴巴上市完成之前，拆息也不會回落至2厘水平。