恒指結束五連跌 夜期高水逾百點

成交縮減至643億 年內第二低

恒指昨高開128點，不過6月中國PPI數據差過預期，收窄大市升幅，全日波幅只有167點，收報28,204點，上升88點結束五連跌，國指升51點，收報10,701點。內地第二季手遊收入達到28.1億美元，創季度歷史新高，刺激騰訊（0700）升1.71%，帶動恒指上升。友邦（1299）未止跌，再跌0.66%，是跌幅最大的藍籌。

利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗預期，今季股市會有明顯反彈，但第四季會較危險，投資者應逢高沽出。若央行減息、中美關係回暖後亦未能提振經濟，市場將有大幅震盪，預期下半年恒指會在26,600點至30,280點之間波動。

瑞銀財富管理發表報告，認為成分股以本地公司為主的MSCI香港指數，當前的遠期市盈率在15.8倍，遠期市帳率在1.27倍，均略低於各自的5年均值。雖然現時估值合理，而且指數今年受盈利7%增長、淨資產收益率（ROE）10.5%增長的支持，不過瑞銀認為本港經濟展望疲弱，而且中美貿易爭端仍懸而未決，特別在短期而言，港股上行空間有可能被限制。該行看好股息收益率穩健的防禦類股，和直接受益於大灣區長期增長潛力的股票。

匯豐環球：市場過度憂慮經濟衰退

匯豐環球投資管理亞太區投資總監及環球策略投資總監（股票）馬浩德認為，市場過度憂慮經濟衰退風險，但目前經濟增長仍算合理，相信環球經濟衰退風險，會在2021年或之後出現。過去6至12個月投資者為避險流入防守股，例如健康護理，導致估值上升，因此他反而看好周期性板塊，如金融、非必需性消費品和汽車，稱投資價值已經出現。