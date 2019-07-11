經濟
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恒指結束五連跌 夜期高水逾百點

【明報專訊】美國聯儲局主席鮑威爾於周三和周四參與美國國會的貨幣政策聽證會，因為早前公布的就業數據理想，大幅減息預期降溫令股市出現調整，所以市場相當關注鮑威爾對減息的表態。聽證會前夕投資者轉趨審慎，港股成交縮減至643億元，撇除大年三十半日市外，為年內第二低的成交額。聯儲局提前公布鮑威爾證詞，指美國經濟增長出現「逆流」，局方將採取「適當」行動維持經濟增長，恒指夜期即彈升150點，截至晚上11時報28,330點，比昨日間收市高水125點。

成交縮減至643億 年內第二低

恒指昨高開128點，不過6月中國PPI數據差過預期，收窄大市升幅，全日波幅只有167點，收報28,204點，上升88點結束五連跌，國指升51點，收報10,701點。內地第二季手遊收入達到28.1億美元，創季度歷史新高，刺激騰訊（0700）升1.71%，帶動恒指上升。友邦（1299）未止跌，再跌0.66%，是跌幅最大的藍籌。

利達LW A.M.首席投資策略師黃耀宗預期，今季股市會有明顯反彈，但第四季會較危險，投資者應逢高沽出。若央行減息、中美關係回暖後亦未能提振經濟，市場將有大幅震盪，預期下半年恒指會在26,600點至30,280點之間波動。

瑞銀財富管理發表報告，認為成分股以本地公司為主的MSCI香港指數，當前的遠期市盈率在15.8倍，遠期市帳率在1.27倍，均略低於各自的5年均值。雖然現時估值合理，而且指數今年受盈利7%增長、淨資產收益率（ROE）10.5%增長的支持，不過瑞銀認為本港經濟展望疲弱，而且中美貿易爭端仍懸而未決，特別在短期而言，港股上行空間有可能被限制。該行看好股息收益率穩健的防禦類股，和直接受益於大灣區長期增長潛力的股票。

匯豐環球：市場過度憂慮經濟衰退

匯豐環球投資管理亞太區投資總監及環球策略投資總監（股票）馬浩德認為，市場過度憂慮經濟衰退風險，但目前經濟增長仍算合理，相信環球經濟衰退風險，會在2021年或之後出現。過去6至12個月投資者為避險流入防守股，例如健康護理，導致估值上升，因此他反而看好周期性板塊，如金融、非必需性消費品和汽車，稱投資價值已經出現。

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