百威孖展168億 券商：遜預期 超購3.4倍 估計42.6元定價近下限

明報記者 蕭嘉聰

各間劵商當中，輝立、耀才及信誠分別借出86億、30億及18.5億元，海通亦借出16億元。另外，一通借出5000萬元，該行政總裁宓光輝表示，雖然公司日前已全數借出內部預留資金4500萬元，不過客戶反應較預期佳，最終再「加碼」500萬元。

信誠：受市况波動影響

信誠日前曾指出，會為百威預留150億元孖展額度，其聯席董事張智威表示，該行合共借出18.5億元孖展，的確較預期中少，不過近日市况波幅太大，本周已跌近600點，影響客戶意欲。他又稱，有客戶改以現金認購百威，不過未見有新股「一手黨」，預計抽10手之內即可獲分配1手，整體公開發售則有望超購8倍。

致富證券業務主管郭家安亦稱，原先預計百威孖展可超購10多倍，不過最終只超出逾3倍，較預期中差。他認為，客戶近年均以約2厘的孖展息率入飛，但今次百威的孖展息率由3.88厘起跳，令人卻步，加上集資規模大，難以大幅炒起，故改以現金入飛。不過他指出，普遍客戶對百威前景有信心，上市後有機會被納入指數，預計會在上市後留意表現，再適時購入百威長線持有。

致富：高息令投資者卻步

外電日前曾報道，百威第二日公開招股時，國際配售已獲足額認購。《彭博社》昨日報道，投行Sanford C. Bernstein及調查機構Procensus統計部分已入飛的機構投資者意向，最終預計有機會在招股價中間價以下定價，以招股範圍40至47元中位數低2%計，即42.6元。

另外，由獵頭公司Manpower Group分拆的大中華區業務萬寶盛華（2180）昨日掛牌，股價先高後低，最高曾見10.78元，較招股價9.9元升8.8%，收市報9.8元，跌1.01%，不計手續費，一手250股要蝕25元。

萬寶盛華首掛曾升9%後倒跌

由中集集團（2039）分拆的中集車輛（1839）今起掛牌，該股在耀才暗盤收市價報6.19元，較招股價6.38元跌2.98%，一手500股，不計手續費，每手蝕95元。