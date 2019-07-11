康宏財務入稟控告 曹貴子等亂批貸款

要求Blue Farm還債 6前高層賠償

康宏財務提出，要求Blue Farm清還拖欠的1900萬元本金和約124萬元利息，同時要求Blue Farm代表Faris Ibrahim Taha Ayoub、康宏前執董曹貴子、被停職的執董陳麗兒、時任康宏執董的康健國際（3886）行政總裁許家驊等6名前管理層及一家涉事公司Cassia Investments，賠償康宏財務在案中的損失。

入稟狀指出，Blue Farm於2014年向康宏財務申請1600萬元貸款獲批，當時康宏財務對該借貸提出多項質疑，包括Blue Farm未有提供擔保人或抵押。翌年12月，Blue Farm再獲批出另一筆800萬元貸款，款項最後轉帳至Cassia Investments。

康宏財務指，曹貴子等人明知風險仍批出貸款，有關決定並不合公司利益着想，該協議既沒有收益效果，而且不合理，認為在沒有合理的商業理由下，批出兩筆貸款和延長還款期，前管理層已違反受託人責任，而Blue Farm至今僅償還500萬元，因此向他們追討損失。