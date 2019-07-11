學者：廣告客怕損形象 事件料屬短暫

冼日明指出，近期香港出現多次圍繞修訂《逃犯條例》相關的示威，有人認為傳媒報道不公正及偏幫而引起輿論。作為廣告客戶，要選擇哪一個媒體登載廣告，其實屬商業決定。但是他表示，「按管理及市場學分析，市場評價會影響置入廣告時的評價及專業性」，因此若媒體本身表現不佳，對廣告信息會有欠正面，因此廣告客戶會選擇好的媒體落廣告，並暫時不在獲負評的媒體落廣告，但他認為，這些情况不會持續下去，主要看圍繞《逃犯條例》的爭論是否中期完結，讓人家慢慢淡化事情。目前所見，個別媒體予人家的負面感覺，要需時讓人忘記。

個別媒體予大眾感覺負面 需時忘記

至於媒體是否需要採取修補措施，處理觀眾的負評看法，冼日明稱：「修補不用討好，最重要是報道的客觀性，香港人相當理智，只要不同傳媒均作客觀的報道，觀眾自然能夠斷定對與錯。」