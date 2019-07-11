就寶礦力抽廣告帖文 母公司道歉

事件更惹來全國政協副主席、前特首梁振英於faceboook回應，指「寶礦力黑白不分，我呼籲全國消費者，全面抵制寶礦力」。

有網民於本周二（7月9日）於討論區刊出寶礦力facebook的回覆，指公司已決定抽起TVB的廣告，又要求TVB回應。消息一出，HKTVmall的寶礦力飲品昨日全線缺貨，不過另一網購平台、創辦人曾公開發表支持修例的士多（Ztore）就未見寶礦力飲品缺貨的情况。港視昨日回應本報查詢時表示，未有銷售資料可提供。

間接承認前天曾回覆會抽TVB廣告

事實上，不少網民對寶礦力的背景議論紛紛，有指其是中國產品，也有指是日本製造的飲品。本報翻查資料，寶礦力香港業務目前由日本知名藥廠大塚製藥公司旗下子公司香港大塚製藥營運，並委聘中信股份（0267）旗下的大昌行（1828）為香港代理，不過據業內人士指出，一般而言，代理商只負責安排分銷渠道及物流運送等工作。

網民HKTVmall搶購 全線缺貨

至於這次受到網民關注的廣告宣傳部分，據悉香港大塚製藥本身在包括廣告在內的宣傳推廣工作上有絕對自主權，因此坊間有指今次廣告調動傳聞是由大昌行主導，情况不符合行業運作。