經濟
下一篇 上一篇

就寶礦力抽廣告帖文 母公司道歉

【明報專訊】修訂《逃犯條例》事件風波不斷，有網民發起抵制電視廣播（0511）（TVB）行動，先後有多間商戶宣布會調整或檢討在TVB的廣告計劃，率先表態回應網民的寶礦力更獲網民大力支持，香港電視（1137）旗下的HKTVmall各項寶礦力相關飲品昨日全線缺貨。寶礦力facebook則於昨晚以母公司香港大塚製藥名義發聲明，間接承認周二的回覆屬實，又稱為回覆所帶來的不便致以誠懇道歉。

事件更惹來全國政協副主席、前特首梁振英於faceboook回應，指「寶礦力黑白不分，我呼籲全國消費者，全面抵制寶礦力」。

有網民於本周二（7月9日）於討論區刊出寶礦力facebook的回覆，指公司已決定抽起TVB的廣告，又要求TVB回應。消息一出，HKTVmall的寶礦力飲品昨日全線缺貨，不過另一網購平台、創辦人曾公開發表支持修例的士多（Ztore）就未見寶礦力飲品缺貨的情况。港視昨日回應本報查詢時表示，未有銷售資料可提供。

間接承認前天曾回覆會抽TVB廣告

事實上，不少網民對寶礦力的背景議論紛紛，有指其是中國產品，也有指是日本製造的飲品。本報翻查資料，寶礦力香港業務目前由日本知名藥廠大塚製藥公司旗下子公司香港大塚製藥營運，並委聘中信股份（0267）旗下的大昌行（1828）為香港代理，不過據業內人士指出，一般而言，代理商只負責安排分銷渠道及物流運送等工作。

網民HKTVmall搶購 全線缺貨

至於這次受到網民關注的廣告宣傳部分，據悉香港大塚製藥本身在包括廣告在內的宣傳推廣工作上有絕對自主權，因此坊間有指今次廣告調動傳聞是由大昌行主導，情况不符合行業運作。

相關字詞﹕士多 寶礦力 中信股份 香港電視 網購 電視廣播 廣告 逃犯條例

上 / 下一篇新聞

TVB認客戶押後廣告 稱無重大影響 網民籲商戶停光顧 無綫：報道公正不偏
TVB認客戶押後廣告 稱無重大影響 網民籲商戶停光顧 無綫：報道公正不偏
學者：廣告客怕損形象 事件料屬短暫
學者：廣告客怕損形象 事件料屬短暫
康宏財務入稟控告 曹貴子等亂批貸款
康宏財務入稟控告 曹貴子等亂批貸款
百威孖展168億 券商：遜預期 超購3.4倍 估計42.6元定價近下限
百威孖展168億 券商：遜預期 超購3.4倍 估計42.6元定價近下限
恒指結束五連跌 夜期高水逾百點
恒指結束五連跌 夜期高水逾百點
銀行預留太多資金 拆息昨回落
銀行預留太多資金 拆息昨回落
時富商品時富證券違規 證監譴責罰款630萬
時富商品時富證券違規 證監譴責罰款630萬
「財仔」入稟追討東方紅3208萬
「財仔」入稟追討東方紅3208萬
中電客戶可用轉數快交電費 另啟用Alipay WeChat Pay繳費服務
中電客戶可用轉數快交電費 另啟用Alipay WeChat Pay繳費服務
1/3港人用AlipayHK 螞蟻金服：已成功
1/3港人用AlipayHK 螞蟻金服：已成功
森信去年盈利跌 因審慎接單
森信去年盈利跌 因審慎接單
鮑威爾：貿戰續累經濟 將採「適當」行動 谷通脹免步日本後塵 標指首破3000點
鮑威爾：貿戰續累經濟 將採「適當」行動 谷通脹免步日本後塵 標指首破3000點
MAX停飛影響 波音龍頭地位讓空巴
MAX停飛影響 波音龍頭地位讓空巴
日韓摩擦升溫 麥樸思籲做好準備
日韓摩擦升溫 麥樸思籲做好準備
張兆聰﹕環保行業佔先機 海螺創業可攻可守
張兆聰﹕環保行業佔先機 海螺創業可攻可守
袁沛儀﹕通脹緩慢回落 美元弱勢有限
袁沛儀﹕通脹緩慢回落 美元弱勢有限
張兆聰﹕停補貼掀搶裝潮 金風科技受惠
張兆聰﹕停補貼掀搶裝潮 金風科技受惠
盧志威﹕金債避險功能失效
盧志威﹕金債避險功能失效
李曉佳﹕的士總會後台 比「紅的」更紅
李曉佳﹕的士總會後台 比「紅的」更紅
技術取勝﹕頤海突破上落區間
技術取勝﹕頤海突破上落區間
郭炳江向Banker分享服刑體會
郭炳江向Banker分享服刑體會
騰訊劉熾平當年是狀元
騰訊劉熾平當年是狀元
周顯﹕香港地產商公字都贏
周顯﹕香港地產商公字都贏
湯文亮﹕能佔不能守 兵家之大忌
湯文亮﹕能佔不能守 兵家之大忌
新盤活躍 半年辣稅反見3年低 首置佔逾九成 分析：反映「甩名」慳稅效應
新盤活躍 半年辣稅反見3年低 首置佔逾九成 分析：反映「甩名」慳稅效應
內地豪客「甩名」買MOUNT NICHOLSON 慳稅4891萬元
內地豪客「甩名」買MOUNT NICHOLSON 慳稅4891萬元
龍牀盤收萬票 周日賣344伙
龍牀盤收萬票 周日賣344伙
新地CENTRAL PEAK 最快下月招標
新地CENTRAL PEAK 最快下月招標
華明邨未補價360萬 實呎6618元
華明邨未補價360萬 實呎6618元
梁昌家族售公爵街物業 市值4.5億
梁昌家族售公爵街物業 市值4.5億
「基金之王」謝清海評反修例危機：聯匯釀樓價泡沫 應適時檢討
「基金之王」謝清海評反修例危機：聯匯釀樓價泡沫 應適時檢討
中小企難敵市場龍頭 非資本主義原意
中小企難敵市場龍頭 非資本主義原意