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TVB認客戶押後廣告 稱無重大影響 網民籲商戶停光顧 無綫：報道公正不偏

【明報專訊】反修例風波愈鬧愈大，由於不滿電視廣播（0511）（TVB）的新聞取態，近日有網民發起向不同商戶發信，呼籲暫停在TVB落廣告，冀打擊TVB的廣告收入。據指包括寶礦力、必勝客及信諾等商戶已回覆將暫停廣告。TVB確認，因為最近經濟情况及政治事件，少數個別廣告客戶希望押後宣傳計劃，或調動廣告時間。集團會視乎個別情况處理，強調對公司業務並無重大影響。TVB股價昨日微跌0.9%。

明報記者 陳偉燊、蕭嘉聰、李哲毅

因《逃犯條例》修訂引起的爭論，戰場轉向媒體命脈，矛頭更直指TVB。寶礦力日前在facebook書面回覆網民將暫停TVB廣告，市場上更傳出有其他廣告商抽起廣告，消息引起媒體及廣告界市場震動。寶礦力昨晚發聲明間接承認前晚那個暫停廣告的回覆屬實（見另稿）。

累跌多年 廣告收入去年反彈

事件產生連鎖反應，據網民指出多家商戶陸續回應，可能調整在TVB落廣告的計劃（表1）。其中信諾保險昨日回覆本報查詢時表示，該公司於TVB播放的電視廣告將於一個星期後結束，並指公司會定期審視市場策略，推廣信諾品牌及理念。

翻查TVB在過去的業績報表，在香港的地面電視5條頻道的廣告收入在2016至2018年度維持在每年約24億元水平，整體扣除佣金後的廣告淨收入則由2014年度的34.4億元，按年下跌至2017年度的26.59億元，並到2018年度才見反彈，回升至27.14億元（見圖）。

無綫廣告收入比重近90%

當中香港無綫電視應佔的廣告收入佔整體廣告收入比重，高達89.9%。在2018年度的五大廣告客戶中，則以奶粉為最大客戶，貸款及按揭公司次之，然後才是護膚品、旅行代理及醫療保健補充劑（表2）。

因應有廣告客戶抽起廣告事件，TVB發言人回覆指：「因最近經濟情况及政治事件，少數個別廣告客戶希望押後其宣傳計劃，或基於種種因素需調動廣告時間。該台會視乎個別情况作出處理，對公司業務並無重大影響。」TVB發言人強調，旗下無綫電視的新聞採訪一直秉持中立、專業及客觀的原則，並確保報道準確及持平。於近期示威及衝突事件中，該台記者堅守崗位，第一時間在現場直播，透過提供多角度畫面讓觀眾親眼目睹現場實况，公正不偏報道事件。

TVB：「不向示威者低頭」聲明不實

TVB發言人其後又表示，昨日在網上流傳一份用公司標誌發出、題為「絕不向示威者低頭」的聲明，並不真確。發言人表示，聲明內容取自今日環球網的報道，包括公司回覆《環球網》記者有關寶礦力事件的查詢。據《環球網》報道，TVB對寶礦力的廣告安排表示極度遺憾，並稱「任何對無線電視不恰當的打壓，均不會影響本台公正不偏、客觀持平的新聞報道原則」。

相關字詞﹕環球網 信諾保險 大塚製藥 寶礦力 電視廣播

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