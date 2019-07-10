摩根資產：下半年宜保守 瑞銀財富管理建議減持港股

許長泰相信，中美在科技、地緣政治和經濟等層面，都為長期競爭對手。而且，市場關注明年美國總統大選，但美國民主共和兩黨候選人對華態度都同樣鷹派，是政界的大方向；近月又見總統特朗普把政治問題以經濟手段解決，如以關稅威脅墨西哥要解決邊境非法移民問題，相信就算中美最終達成貿易協議，也不代表中美經濟問題會一掃而空。

雖然他同意特朗普餘下板斧有限，一旦對餘下中國進口貨加徵關稅，對美國消費者和企業直接打擊將很大，但指美國仍可多方面出手作談判籌碼，如限制科技產品出口和資金管制等。而且，特朗普本人經常提出新想法，縱使最終未有落實，但只要足夠促成談判或取得甜頭已達其目的，但這往往令市場震盪，不能排除下半年還有「新措施」出台。

中美長期競爭局面難改

G20會議的結果為市場帶來一定利好，恒指在6至7月間反彈了約7％至8%，但他指金融市場往往較為短視，從商者卻是看未來3至5年前景，指貿戰已令全球企業信心動搖，投資放慢，非中美簡單停戰協議，就可以挽回商界信心。

他續解釋，近期有不少企業計劃把中國生產線外遷，但問題在其他地方如越南未來也有受貿戰波及的可能，故認為在未來12個月，企業投資將為宏觀經濟最大風險。他估計，中美貿易關係暫趨穩定，市場憧憬聯儲局減息，大市氣氛短線數星期或趨正面，但中長期6至18個月，建議投資者以穩健投資組合較適合。市場正觀望本周聯儲局對減息作進一步闡述。許長泰相信按現時美國經濟數據看，今年減息兩次較合理，從美國經濟周期指標所得，美國消費數據還處於較熱的水平，只是企業盈利方面相對較差，暫未有大幅減息需要。

聯儲局減息 有利債券表現

許長泰稱，下半年投資環境不會太樂觀，宜提高債券佔比，指今年全球央行減息，現金回報低，機構投資者和退休金等勢轉投高息債和新興市場債等，而債券一般在聯儲局減息3個月後都有正回報。股票方面，他預料下半年股票回報僅有單位數，包括港股在內，但指後者有美國減息冲喜，貿易數據經上半年下跌後，再令人失望的空間不多。惟他相對看好A股，指中央穩經濟大方向明顯，估值又不高，即使下半年未必再有兩成回報，但仍是良好投資選擇。至於板塊，他看好高息股，內地醫療和科技股等。當中他認為下游醫療企業的增長空間較大，當消費者需求增加，會先直接找醫院等醫療服務，意味接觸面較廣，增長速度或更快。

至於另一家大行瑞銀財富管理，其投資總監辦公室香港股票主管李智穎表示，在整體股票類別中，建議增持A股，相對減持港股。她解釋，短期港股面對貿戰的不明朗因素，經濟前景暗淡限制上行空間，盈利預測上調勢頭較弱，宏觀經濟弱或短線打擊香港樓價及成交量，加上人民幣偏軟有可能影響內地旅客來港消費。

李智穎：減持港股 增持A股

若一旦聯儲局減息，短線可令股市和樓市更波動。她續稱，看淡港股另一原因，是港股不如A股有政府政策支持，但稱還有公司值得留意，如防守高息股，以及受惠於大灣區規劃的公司。李又稱，在中美達成貿易協議前，中國股市波動勢加劇，但現滬深300指數估值只是略高於歷史平均，科創板推出亦有望成催化劑。她看好續受財政政策支持如減稅降費和消費補貼行業，離岸股票看好材料、必需消費品、金融及內房，當中稱內房受銷售勝預期，以及銀根和政策放寬支持；而A股方面則看好中醫藥、家電和材料股。

王俊騏 明報記者

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