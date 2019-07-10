經濟

香港地產

下一篇 上一篇

星洲共享工作間品牌攻港

【明報專訊】香港近年興起「共享工作空間」，旨在為初創企業以低成本租用辦公室；新加坡共享空間品牌THE GREAT ROOM在4月初，向太古地產（1972）租用的鰂魚涌太古坊1座23樓，全層涉2.4萬呎，提供22間獨立辦公室，以及44張流動工作枱，品牌聯合創辦人兼行政總裁洪可珈表示，集團進軍本港3個月，上述太古據點的租出比例逾五成。

太古坊據點佔地2.4萬呎

事實上，同區還有太古地產旗下共享空間「blueprint」，而與美國大型共享空間供應商「WeWork」的流動工作枱，每月3800元租金相比，THE GREAT ROOM的流動工作枱月租略高，由7000元起，而租戶最低入場費為400元的「Day Pass」。

「Day Pass」最低入場費400元

若租用房間的最低月租消費則為1.1萬元，洪可珈表示，品牌將繼續在香港拓展市場，未來一年再開拓2至3個新據點，計劃主要在灣仔、金鐘等商業區「插旗」，並部署拓展至上海等境外大城市。

洪可珈續稱，「共享工作空間」的概念愈趨普及，因此品牌將集中提供較高質素的服務和環境，並以較成熟的初創企業為目標租戶，而THE GREAT ROOM不論在軟件、硬件上均以酒店式服務為主；以太古坊的據點為例，在裝修格調沿用本土情懷格調，加入過往的太古糖廠及太古船塢設計，加上在家具的材料上亦有別於一般的辦公室，冀為租戶帶來更「人性化」的工作體驗。

擬於灣仔金鐘插旗

另品牌亦可以為初創企業的租戶提供專門團隊，讓租戶有足夠人手和資源舉辦活動、安排餐飲、場地等。

上 / 下一篇新聞

長實停供資料 惠譽撤回所有評級 公司：仍可參考標普穆迪意見
長實停供資料 惠譽撤回所有評級 公司：仍可參考標普穆迪意見
和黃中國醫藥一拆十 料鋪路回港上市
和黃中國醫藥一拆十 料鋪路回港上市
惠譽：包商事件令小型銀行資金成本升
惠譽：包商事件令小型銀行資金成本升
恒指連跌5天 累挫759點
恒指連跌5天 累挫759點
騰訊要求提高新遊戲Android分成
騰訊要求提高新遊戲Android分成
小米上市一周年 晨興向合伙人配發股份
小米上市一周年 晨興向合伙人配發股份
官媒批「洗米華」引萬億賭注流走 遙距投注吸大批內地客 太陽城：無所指業務
官媒批「洗米華」引萬億賭注流走 遙距投注吸大批內地客 太陽城：無所指業務
澳門貴賓博彩跌 菲律賓賭場收入升
澳門貴賓博彩跌 菲律賓賭場收入升
莊友堅公司入稟 追討覃輝1.65億
莊友堅公司入稟 追討覃輝1.65億
安踏渾水兩度交鋒 股價先跌後揚
安踏渾水兩度交鋒 股價先跌後揚
吉利再遭降評級 中金下調目標至9元
吉利再遭降評級 中金下調目標至9元
匯豐向尚玉客戶推12貨幣扣帳卡
匯豐向尚玉客戶推12貨幣扣帳卡
南岸去年減值47億 料虧損飈升
南岸去年減值47億 料虧損飈升
基金告關連公司詐騙 承興割席 京東否認涉事：承興偽造合同
基金告關連公司詐騙 承興割席 京東否認涉事：承興偽造合同
富臨首個美食廣場 進駐元朗YOHO MALL
富臨首個美食廣場 進駐元朗YOHO MALL
fb推Libra 人行開腔監管 加入歐美央行不落搭行列
fb推Libra 人行開腔監管 加入歐美央行不落搭行列
市場靜待鮑威爾解畫 美股早段微跌
市場靜待鮑威爾解畫 美股早段微跌
萊雅CEO：中國市場增長仍強
萊雅CEO：中國市場增長仍強
博華主席減持 借公司拓塞班島
博華主席減持 借公司拓塞班島
萬寶盛華昨暗盤升10.7%
萬寶盛華昨暗盤升10.7%
張兆聰﹕招港完成海外佈局 高息具吸引力
張兆聰﹕招港完成海外佈局 高息具吸引力
沈華﹕聯儲局下半年最多減息兩次
沈華﹕聯儲局下半年最多減息兩次
植耀輝﹕車股向淡 暫不宜撈底
植耀輝﹕車股向淡 暫不宜撈底
技術取勝﹕昆能反彈7.2元有阻力
技術取勝﹕昆能反彈7.2元有阻力
本年度港百萬圓桌人數 保誠撼低友邦
本年度港百萬圓桌人數 保誠撼低友邦
劉思明﹕大巿欠焦點 財險逆巿升可留意
劉思明﹕大巿欠焦點 財險逆巿升可留意
周顯﹕莊友堅 有幾堅？
周顯﹕莊友堅 有幾堅？
湯文亮﹕港交所令人失望
湯文亮﹕港交所令人失望
陳德豪﹕大巿本月料浮沉 百威掛牌難大升
陳德豪﹕大巿本月料浮沉 百威掛牌難大升
「龍牀盤」菁雋再推120伙 收6800票 今年收票第三多 新界五盤夾擊
「龍牀盤」菁雋再推120伙 收6800票 今年收票第三多 新界五盤夾擊
朗濤加入新盤戰 短期開價
朗濤加入新盤戰 短期開價
雲滙涉違規案 下月中再審
雲滙涉違規案 下月中再審
灝景灣666呎三房呎售1.92萬 同類新高
灝景灣666呎三房呎售1.92萬 同類新高
彩星申活化屯門工廈作商用
彩星申活化屯門工廈作商用
摩根資產：下半年宜保守 瑞銀財富管理建議減持港股
摩根資產：下半年宜保守 瑞銀財富管理建議減持港股