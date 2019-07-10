星洲共享工作間品牌攻港

太古坊據點佔地2.4萬呎

事實上，同區還有太古地產旗下共享空間「blueprint」，而與美國大型共享空間供應商「WeWork」的流動工作枱，每月3800元租金相比，THE GREAT ROOM的流動工作枱月租略高，由7000元起，而租戶最低入場費為400元的「Day Pass」。

「Day Pass」最低入場費400元

若租用房間的最低月租消費則為1.1萬元，洪可珈表示，品牌將繼續在香港拓展市場，未來一年再開拓2至3個新據點，計劃主要在灣仔、金鐘等商業區「插旗」，並部署拓展至上海等境外大城市。

洪可珈續稱，「共享工作空間」的概念愈趨普及，因此品牌將集中提供較高質素的服務和環境，並以較成熟的初創企業為目標租戶，而THE GREAT ROOM不論在軟件、硬件上均以酒店式服務為主；以太古坊的據點為例，在裝修格調沿用本土情懷格調，加入過往的太古糖廠及太古船塢設計，加上在家具的材料上亦有別於一般的辦公室，冀為租戶帶來更「人性化」的工作體驗。

擬於灣仔金鐘插旗

另品牌亦可以為初創企業的租戶提供專門團隊，讓租戶有足夠人手和資源舉辦活動、安排餐飲、場地等。