彩星申活化屯門工廈作商用

涉33萬呎樓面 一成作文藝發展

城規會文件顯示，上述工廈佔地約3萬方呎，現為一幢18層高工廈，計劃以10.914倍地積比率作發展，擬作辦公室、商舖、食肆等用途，涉總樓面面積約33.4萬方呎。申請人指出，改劃符合政府活化工廈政策，同區亦已有全幢工廈改裝例子，申請符合城規會過去的決定。

另一方面，仲量聯行發表下半年香港物業市場展望報告，該行商業部資深董事嚴威程表示，甲級寫字樓上半年需求減弱，反映租戶集中減省成本，並以整合辦公室樓面為主；當中中資企業租客對租賃需求也有所放緩，新承租樓面按年下跌53%。

報告續指出，繼2018年2月後，整體寫字樓的空置率在6月再度升穿5%。不過，嚴威程認為，市場對甲級寫字樓的需求將持續，但下半年相對較緩和，預料全年整體寫字樓租金將只有5%以下升幅。

另本港旅客數字今年首5個月錄得14.9%按年升幅，惟仲量聯行商舖部資深董事陳耀峯指，當中大部分旅客屬即日來回，加上近日香港社會出現爭拗，對零售銷售造成影響。