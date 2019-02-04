灝景灣666呎三房呎售1.92萬 同類新高

另東涌映灣園錄低價成交，中原高級分行經理陳偉業稱，為第1座低層F室，實用面積470方呎屬兩房間隔，以600萬元獲上車客承接，實呎12,766元；據了解，同類單位2座低層F室，曾於今年4月以628萬元沽出，即本次成交價較前低5%。

映灣園兩房600萬沽 低市價5%

至於上述原業主，於2012年2月以407萬元購入，持貨約7年，帳面獲利193萬元，物業升值約47%。此外，利嘉閣綜合土地註冊處最新數據發現，今年上半年全港共錄20,405宗二手私宅買賣登記，涉及金額1,807.53億元，較去年下半年的14,378宗、涉及金額1,271.19億元，同告上升42%，數量和涉及價值，分別創下過去兩年及8年同期次高。

二手私宅平均價885萬 創新高

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，上半年平均每宗二手私宅成交價達885.83萬元，除連升6個「半年度」外，亦連續6度迭創1996年有紀錄以來的半年度歷史新高，並較1997年的409.46萬元上升1.2倍，亦較2003年SARS歷史低位增4.4倍。