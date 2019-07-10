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雲滙涉違規案 下月中再審

【明報專訊】一手住宅銷售監管局就新地（0016）旗下大埔白石角雲滙，涉嫌於今年3月22日銷售有關項目，沒在成交紀錄冊列出支付條款的完整資料，向新地提出檢控，昨日早上於觀塘裁判法院進行答辯。新地代表律師指希望將案件押後5星期審理，以索取更全面法律意見，控方不反對有關申請，案件將於8月13日再審理。

據傳票控罪指出，新地旗下附屬公司瑞域有限公司於今年3月28日，沒有根據《一手銷售條例》第58（1）條，列明3個單位的支付條款，即「提前樓價的現金回贈」條款。

新地押後以索取全面法律意見

根據《一手銷售條例》，賣方若沒在發展項目的成交紀錄冊列出住宅物業的支付條款，包括售價的任何折扣，以及就該項購買而連帶提供的贈品、財務優惠或利益，即屬犯罪，一經定罪，可處罰款50萬元。

資料顯示，新地雲滙自今年2月底起透過招標形式出售，涉嫌於3月售出的單位中，未有在成交紀錄中顯示完整支付條款，招致銷監局提出檢控。

不過，新地自4月中開始，已將雲滙成交單位的具體優惠清楚列明；以1座7樓A1室為例，成交價2063.3萬元，買家可獲一籃子回贈，其中印花稅現金回贈金額，相等於樓價10%，之前只列出此優惠回贈幅度介乎3%至24%。

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